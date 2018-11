Retrocessione Germania | il compimento dell’annus horribilis tedesco

Germania a rischio Retrocessione Loew : 'Puntiamo Europeo del 2020' : 'L'influenza del loro allenatore Cerchesov - aggiunge Loew, campione del mondo nel 2014, in Brasile - è davanti agli occhi di tutti'. Infine, sulla stellina Serge Gnabry, che gioca nel Bayern Monaco, ...

Calcio - Nations League 2019 : lotta per le Final Four accesissima con Spagna e Francia ad un soffio dal traguardo. Germania e Croazia a rischio Retrocessione : A partire da domani comincerà l’ultima finestra per le Nazionali dedicata alla fase a gironi della prima edizione della UEFA Nations League, che culminerà con le Final Four da disputare a giugno del 2019. Nessuna squadra ha già conquistato il pass per le Finali, perciò si deciderà tutto nei prossimi giorni con le ultime due giornate dei quattro raggruppamenti della Lega A. Non si gioca però solo per alzare la Coppa di questa edizione, ...

Nations League - Germania verso il tracollo : perde 3-0 con l'Olanda - a un passo dalla Retrocessione in B : Non c'è solo l' Italia a rischiare la retrocessione in Uefa Nations League . La Germania , campione del Mondo nel 2014 e considerata da molto un esempio come programmazione calcistica, ha perso 3-0 contro l' Olanda , gol di Van Dijk, Depay e Wijnaldum,. Ora, con 1 punto dopo 2 partite, i teutonici sono ...

Nations League - l'Olanda distrugge una piccola Germania : tedeschi a rischio Retrocessione : Se Atene piange, Sparta non ride. Se da un lato l'Italia si gioca in Polonia le residue speranze di mantenere la divisione principale in Nations League [VIDEO], la giovane e baldanzosa Olanda travolge una piccola e modesta Germania che non conferma quanto di buono fatto vedere nella prima gara con la Francia ed è molto più simile a quella scialba eliminata al primo turno dei Mondiali di Russia. Ad Amsterdam è finita 3-0 per gli Orange, risultato ...