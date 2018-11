Recita di Natale cancellata a Terni | Matteo Salvini | “Nessuno tocchi le nostre tradizioni”

Terni - niente Recita di Natale a scuola : offende le altre religioni : Il Natale si avvicina e, come ogni anno, a scuola, arrivano immancabili le polemiche. Insegnanti e presidi, infatti, in questo periodo stanno decidendo come celebrare questa importante festività senza urtare la sensibilità di chi arriva da paesi lontani o professa altre religioni. L'impresa è tutt'altro che semplice anche perché, inevitabilmente, qualsiasi scelta presa è sempre oggetto di critiche e diatribe. Proprio come sta accadendo in questi ...