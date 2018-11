Raggi | ' Lega vuole governare Roma? Aspettasse almeno 3 anni'

Alla nuova sede della Lega a Roma : selfie con la gigantografia di Salvini e rabbia contro la Raggi : ... le iniziative del governo prevedono decreti che vanno spiegati Alla gente e per questo crediamo sia importante questo contatto con il territorio che serve ad avvicinare i cittadini Alla politica'. '...

Salemi. Legambiente ha premiato il comune per il traguardo Raggiunto per la differenziata : Il riconoscimento è stato consegnato da Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente, al sindaco Domenico Venuti, nell'ambito del primo 'Eco Forum provinciale sui rifiuti e l'economia ...

Roma - Raggi assolta ma la corsa della Lega alla capitale è già cominciata : La buona notizia per la sindaca di Roma Virginia Raggi - assolta nell’inchiesta sulle nomine - e per il Movimento 5 Stelle non riporta completamente il sereno sull’amministrazione capitolina. Dal leader della Lega arrivano infatti le felicitazioni ma anche una pungente stoccata: «I Romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma»...

Roma : Raggi e Bonafede aprono giardino legalità a Romanina : Roma – “Roma non arretra davanti alla criminalita’. Quello che abbiamo inaugurato oggi e’ un parco intitolato a 27 magistrati uccisi dalla malavita con 27 querce piantate in loro memoria. L’abbiamo pensato nel quartiere della Romanina, una zona gia’ citata dalle cronache per episodi di violenza e abusi. Insieme alle autorita’ giudiziarie non abbassiamo lo sguardo. E oggi vogliamo ribadire che e’ ...

Sentenza Raggi - le telefonate di Grillo e Luigi ai legali di Virginia : 'Com'è messa davvero?' : Dal nostro inviato AMBURGO - Non chiamano lei, per parlare di queste cose. Ma i suoi avvocati. E le telefonate, udienza dopo udienza, assumono toni sempre più preoccupati: 'Secondo te, Virginia, com'è ...

Raggi : ennesimo appartamento sgomberato per ridare legalità a cittadini : Roma – “Abbiamo liberato un altro alloggio popolare occupato abusivamente a Ostia da un componente del clan Spada. Insieme al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale non diamo tregua alla criminalita’, per restituire legalita’ e sicurezza ai cittadini. #NonAbbassiamoLoSguardo”. Cosi’ la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. L'articolo Raggi: ennesimo appartamento sgomberato per ridare legalità a ...

Politi (Lega) : ‘Raggi dimettiti - cacciare da San Lorenzo clandestini e centri sociali’ : E meno male che Lega e M5S [VIDEO] sono alleati al governo. Maurizio Politi, ex di Fratelli d’Italia e attualmente capogruppo leghista nel consiglio comunale di Roma, definisce “più marxista del Pd” l’amministrazione capitolina M5S guidata dal sindaco Virginia Raggi, chiede a gran voce le dimissioni della prima cittadina pentastellata e la accusa di non aver fatto nulla per evitare la situazione di degrado che ha portato all’omicidio di Desirée ...

Roma - Politi (Lega) : “Raggi? Attendiamo sentenza - ma si dimetta per disastri. Sua giunta più marxista del Pd” : “Manifestazione contro Virginia Raggi a Roma? Eravamo in piazza anche noi della Lega a protestare contro una delle peggiori amministrazioni di Roma”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Maurizio Politi, ex Fratelli d’Italia e attualmente capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. “E’ vero che tanti problemi sono stati ereditati dalle giunte precedenti” – spiega – “ma Atac sta andando allo ...

Bongiorno : il degrado di Roma è responsabilità di Raggi - la Lega è pronta : Roma, 26 ott., askanews, - Nella vicenda di Desiree 'una certezza l'abbiamo: il contesto di degrado in cui si è svolto l'omicidio. 'San Lorenzo è un quartiere abbandonato, senza controllo del ...

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

