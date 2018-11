Raccolta rifiuti a Grottammare | arriva il sistema 2 0 in Valtesino

Economia circolare - ENEA : progetto per Raccolta più efficiente rifiuti elettronici : Individuare sistemi innovativi per la tracciabilità e l'incremento della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, RAEE, nelle aree urbane e sviluppare metodi per il prolungamento del ciclo di

Economia circolare - ENEA : progetto per Raccolta più efficiente rifiuti elettronici : È questo l'obiettivo del progetto europeo Inno-WEEE che punta a rendere più efficiente la filiera dei RAEE con l'applicazione di modelli di Economia circolare. Tre le città dove saranno sperimentati ...

Economia circolare : parte progetto per Raccolta più efficiente dei rifiuti elettronici : Individuare sistemi innovativi per la tracciabilità e l’incremento della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) nelle aree urbane e sviluppare metodi per il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti riutilizzabili, all’insegna dei principi dell’Economia circolare. È questo l’obiettivo del progetto europeo Inno-WEEE che punta a rendere più efficiente la filiera dei RAEE con l’applicazione di modelli di Economia circolare. Tre le ...

Centri di Raccolta dei rifiuti chiusi - Giordano : "Chiarezza su una situazione che penalizza i cittadini" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

“Uno contro Zero” : Remedia e AIRES fanno il punto sulla Raccolta di rifiuti elettronici di piccole dimensioni : Nell’ambito della 22ª edizione di Ecomondo, Remedia – principale Sistema Collettivo italiano per la gestione eco-sostenibile di tutte le tipologie di RAEE (rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), pile e accumulatori – e AIRES Confcommercio – Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati – fanno il punto sulla raccolta di rifiuti elettronici di piccole dimensioni attraverso il servizio “Uno ...

Due sfide per i rifiuti elettronici : coinvolgimento delle aziende e Raccolta differenziata di prolunghe e spine : aziende e raccolta: sono queste le nuove sfide dei rifiuti elettronici. Con l’entrata in vigore del cosiddetto Open Scope, il mondo dei RAEE è chiamato ad affrontare da una parte il coinvolgimento delle imprese produttrici; dall’altra la raccolta dei “nuovi” RAEE che, secondo quanto stabilito dalla normativa, devono essere gestiti in modo differenziato. «Dal 15 agosto scorso la legge che riguarda i rifiuti elettronici è stata estesa ad una serie ...

Sciopero generale : a rischio trasporti - scuola - sanità - poste e Raccolta rifiuti : Disagi per la protesta indetta dalle sigle Usi, Cub, Sgb, Sial Cobas, Usi e Sisa. Manifestazioni nelle principali città italiane. - Una giornata di disagi annunciati, quella di oggi, per lo Sciopero ...

Sciopero nazionale - a rischio trasporti - scuola - sanità - poste e Raccolta rifiuti : Disagi per la protesta indetta dalle sigle Usi, Cub, Sgb, Sial Cobas, Usi e Sisa - Una giornata di disagi annunciati, quella di oggi, per lo Sciopero che interesserà vari settori: scuola, sanità, ...

Raccolta rifiuti - l’Italia sommersa verso la paralisi totale : Magazzini e stoccaggi si riempiono perché non c’è il mercato a valle che chieda prodotti riciclati e mancano gli inceneritori. Il rischio incendi. La malavita si fa strada...

Castellammare - Sabato Raccolta di rifiuti ingombranti in villa comunale : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Falò Immacolata, in fiamme legna al San Marco: è il secondo raid in una settimana Castellammare - Emergenza in via Viviani: l'edificio da sgomberare è ...

Raccolta differenziata - Montesilvano chiede ai cittadini di segnalare via Whatsapp chi butta rifiuti per strada : Non rispettate le regole della Raccolta differenziata e anzi gettate i rifiuti un po’ dove capita, in qualsiasi ora del giorno e della notte? A Montesilvano, in Abruzzo, chi agisce contro il decoro ambientale potrebbe avere le ore contate. Una spunta blu li colpirà. Parte infatti il servizio “Segnala l’incivile”, un’iniziativa di sensibilizzazione e contrasto all’abbandono dei rifiuti voluta dall’amministrazione comunale. Con ...

Controlli dei carabinieri nel Napoletano : sequestrato mezzo per la Raccolta rifiuti : I carabinieri della Compagnia di Marano, nel corso di un posto di blocco, hanno eseguito Controlli a un mezzo della ditta Tekra, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti sul territorio, ...

Roma - emergenza rifiuti negli ospedali : 'La Raccolta ferma da 4 giorni' : A Roma succede anche questo: i rifiuti non vengono raccolti neppure nell'ospedale più grande d'Italia, il Policlinico Umberto I. I pazienti si affacciano dalle finestre dei padiglioni e vedono ...

Rifiuti - stop dello Stir di Giugliano : Raccolta al rallentatore per 21 comuni : Giugliano. Rifiuti, stop dello Stir: raccolta al rallentatore e camion in fila destinati a restare in fila a lungo per smaltire gli arretrati. La sospensione di otto ore annunciata per domani, dalle 6 ...