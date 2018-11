Quella riforma dello sport senza tempismo

Giovanni Malagò duro contro il Governo : "Quella del Coni non è una riforma - ma un'occupazione" : "Non è una riforma, ma un'occupazione". L'attacco ad alzo zero di Giovanni Malagò apre lo scontro col Governo sulla riforma del Coni, messa in cantiere dal Governo Lega-Cinquestelle. "Il fascismo aveva rispettato la nostra autonomia...", il duro affondo del n.1 dello sport italiano. Ma a chiarire che dal Governo non ci sono arretramenti è la replica di Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, una nota congiunta che consolida ...

Malagò : 'Quella del Governo non è riforma - è una vera e propria occupazione dello sport italiano' : Con i contributi gestiti dalla nuova struttura politica il Coni si ridurrebbe a un'agenzia di viaggi. riforma illogica, non mi dimetto soltanto perché non sono uno che abbandona la barca".