Quando il bomber la vince da solo | i sei cannonieri più indispensabili d' Europa

CESAR SAYOC - ARRESTATO PRESUNTO UNABOMBER USA/ Ultime notizie - Quando disse : "Attentato peggio di 11 settembre" : Usa, pacchi bomba: CESAR SAYOC incriminato per 13 ordigni. Ultime notizie, rischia 50 anni di carcere per cinque crimini federali fra cui minacce ad ex presidenti