Qualifiche Moto3 - Splendida pole position per Arbolino a Valencia | tempo strepitoso per

Moto3 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche Qualifiche. Tony Arbolino si aggiudica l’ultima pole dell’anno davanti ad Atiratphuvapat e McPhee - 6° Bezzecchi - 13° Martin : Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team) è il più veloce nelle qualifiche di Moto3 del Gran Premio di Valencia 2018 e conquista una sensazionale pole position, la seconda della stagione. Il pilota italiano ha compiuto un autentico capolavoro strategico rischiando il tutto per tutto nell’ultimo run, in cui è stato uno dei pochi a montare le gomme d’asciutto in una situazione davvero al limite. Le condizioni della pista hanno influenzato ...

Moto3 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche Qualifiche. Pole di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi. Fabio Di Giannantonio (13°) indietro : E’ sempre Jorge Martin a fare la voce grossa quando si tratta di spingere e massimizzare la prestazione nella minima cilindrata. Il pilota spagnolo della Honda, leader della graduatoria generale, conquista l’undicesima Pole stagionale nelle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di Moto3, con il crono di 2’11″731 a precedere la coppia di italiani composta da Marco Bezzecchi (a 0″032) e da ...

Moto3 - GP Australia 2018 : risultati e classifica Qualifiche. Pole di Jorge Martin - Marco Bezzecchi (15°) costretto alla rimonta : Jorge Martin timbra le qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di Moto3. Il centauro spagnolo della Honda ha ottenuto il miglior tempo odierno di 1’36″591 precedendo di 0″257 la KTM del sudafricano Darryn Binder e di 0″526 la Honda del giapponese Ayumu Sasaki. Una prestazione che non sorprende quella di Martin, velocissimo in tutte le sessioni e quindi molto a proprio agio anche nel corso ...

Moto3 – Qualifiche Gp del Giappone : Prima pole per Rodrigo - bene Bezzecchi a Motegi : Gabriel Rodrigo conquista la pole position del Gp del Giappone di Moto3: Jorge Martin in seconda fila, bene Bezzecchi Lo spettacolo delle Qualifiche è iniziato! I primi ad aprire le danze sono stati i più giovani della Moto3, a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Ottima prestazione di Rodrigo, che a Motegi conquista la sua Prima pole position in carriera. L’argentino ha chiuso le sue Qualifiche del Gp del Giappone ...

