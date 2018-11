Protesta gilet gialli | 124' 000 manifestanti

Francia - la Protesta dei "Gilet gialli" : 10.35 I"gilet gialli" si sono radunati per bloccare le strade e i punti strategici in tutto il Paese in una "mobilitazione generale" senza precedenti contro l'aumento dei prezzi del carburante. L'iniziativa è partita dai social e ha raccolto un consenso abbastanza ampio da fare preoccupare il governo. Sono previste circa 1.500 manifestazioni sul territorio,con blocco di strade,supermercati, stazioni di servizio. Intanto una manifestante è ...

Protesta dei gilet gialli - morta una manifestante investita da un'auto : Una manifestante dei "gilet gialli" che stanno bloccando le strade in Francia è stato "investito e ucciso da una automobilista" nella Savoia, nel sud-est della Francia. Lo riferisce il ministero dell'Interno.L'automobilista è una madre che stava portando la figlia in ospedale quando è stata bloccata dai manifestanti che l'hanno circondata battendo sulla vettura. La donna, in preda al panico, ha accelerato e ha investito una ...