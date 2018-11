Propaganda Live insegna come mettere davvero i politici ' alla lavagna'

blogo

(Di sabato 17 novembre 2018)prende un video di Luigi Di Maio sulla libertà di stampa e spiega in un minutoportare' un politico. Uno spunto non nuovo per il programma di Diego Bianchi e Marco Dambrosio, ma che assume un valore e un sapore diverso nella settimana segnata dal debutto di!!!, nuovo access di Rai 3 che ha esordito lunedì 12 con il vicepremier Matteo Salvini protagonista di un'interrogazione che ha fatto storcere il naso a molti. La scelta di aprire con Salvini è stata lettaa favore del vicepremier e ha innestato un (a mio avviso) sterile dibattito social incentrato anche, se non soprattutto, sulla foto di classe al termine della 'lezione', che ha fatto di un bambino in maglia rossa, catturato dall'obiettivo con espressione distaccata, il nuovo leader della Sinistra....