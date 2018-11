Pronostico Inghilterra vs Croazia | UEFA Nations League 18-11-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 17 novembre 2018), 4^ giornata di Lega A Gruppo 4,di, domenica 18 novembre. Consigli per la tua scommessa vincente., domenica 18 novembre. Allo stadio di Wembley, l’ospita i vice-campioni del mondo dellain una partita che vale la vittoria nel gruppo 4 e l’accesso alla Final Four di giugno. Chi perde retrocede in Lega B.della partita.Come arrivano?L’non ha la certezza di poter staccare il pass per la Final Four, dato che la Spagna di Luis Enrique è ancora la comando del gruppo e spera in un pari a Wembley per vincere il girone. Quella di Gareth Southgate è una formazione giovane e in continua evoluzione, dopo l’ottimo Mondiale russo conclusosi con il quarto posto. Recentemente ha impressionato la vittoria per 3-2 in ...