Processo per usura | ridimensionate le condanne - Senza Colonne News - Quotidiano di

Lega - Salvini non ha ancora denunciato Bossi : Processo a rischio estinzione. Ecco perché il segretario non querela il fondatore. Accordi e segreti dietro ai fondi scomparsi : Dovrebbe denunciare il fondatore, l’uomo – che come dice lui – gli ha dato la voglia, il coraggio e le idee. E dovrebbe farlo per dare sostanza a quello che sostiene da tempo: lui è il suo partito con quella brutta storia dei 49 milioni di euro di fondi pubblici scomparsi non hanno niente a che fare. A suo tempo, però, ha assicurato che non l’avrebbe fatto, mettendoci pure la firma: da parte della sua Lega “non ci ...

Processo Magherini : per i familiari 'la vicenda non è chiusa qui' : I legali aspettano le motivazioni della sentenza della Cassazoione che ha assolto i tre carabinieri dall'accusa di omicidio colposo per la morte dell'ex calciatore -

Imperia : lanciarono uova e carta igienica contro Matteo Salvini - manifestanti a Processo "Contestato perché fascista e 'contamusse'" : Matteo Salvini è fascista e 'contamusse '", " presto ci sarà una Norimberga e chi ci accusa oggi dovrà pagare ". Sono alcuni dei commenti contenuti nelle dichiarazioni post udienza di due dei sette ...

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il Processo sul “caso escort” : L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il processo sul cosiddetto “caso escort”: l’accusa è induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Secondo i pubblici ministeri Pasquale Drago e Eugenia Pontassuglia, Berlusconi avrebbe offerto avvocati, un lavoro e centinaia

Nasconde per due anni la figlia nel bagagliaio/ Mamma francese a Processo : bimba oggi è invalida e non parla - IlSussidiario.net : Francia, Nasconde figlia nel bagagliaio per due anni: scoperta dal meccanico, insospettito da alcuni rumori. La bambina oggi è invalida.

Nascose per 2 anni la figlia nel bagagliaio dopo il parto - madre a Processo in Francia : Parigi - È incominciato ieri, davanti alla corte d'Assise del tribunale della cittadina di Tulle, dipartimento della Corrèze , il processo su uno dei casi di cronaca familiare più cruenti e surreali degli ultimi anni in Francia. Per i giornali è il 'processo Sèrèna', del nome della bambina, che oggi ha 7 anni, che ha passato i primi 2 anni della sua vita ...

Abortisce due gemelli al 5° mese e muore : sette medici a Processo per concorso in omicidio colposo : Valentina era deceduta il 16 ottobre 2016 all'età di 32 anni, poco dopo aver abortito due gemelli alla diciannovesima settimana. Il reato ipotizzato è concorso in omicidio colposo plurimo. Nessun riferimento alla presunta obiezione di coscienza di uno dei medici.Continua a leggere

Violenta per tre volte la badante del padre - finisce a Processo : Approfondimenti Violentava la madre davanti ai figli minorenni, a processo romeno di 40 anni 2 ottobre 2018 Avrebbe Violentato la badante del padre, per questo subirà un processo . Lo ha deciso il gip ...

Rinviati a giudizio dieci medici - nell'ambito del Processo per la morte della 44enne messinese Lavinia Marano : La dottoressa Tiziana Leanza giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, ha disposto oggi il rinvio a giudizio di dieci medici finiti sotto processo nell'ambito del decesso della ...

Perugia - rischio Processo per l’ex presidente Anm per falso. La difesa : “Denuncia Occhionero atto strumentale” : l’ex presidente dell’Anm, Eugenio Albamonte, due dirigenti della polizia Postale e un consulente tecnico rischiano di finire sotto processo a Perugia per una vicenda nata da alcuni esposti presentati da Giulio Occhionero, già condannato a cinque anni di carcere a Roma per aver spiato migliaia di caselle di posta elettronica e carpito notizie e dati sensibili anche da siti istituzionali. L’imputato, tramite la difesa, aveva chiesto al ...

Ha un maxi debito col fisco : il nobile fiorentino è irreperibile - ora rischia il Processo : Firenze, 10 novembre 2018 - È rimasto irreperibile per 20 anni dall'anagrafe del Comune di Firenze ma intanto continuava a vivere nell' Oltrarno , in via Maggio, mentre Palazzo Vecchio e l'Agenzia ...

Caso Montante - rito abbreviato per l’ex presidente Sicindustria : gup rinvia a Processo altri 12 imputati : Il gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, ha rinviato a giudizio 12 degli imputati coinvolti nell’inchiesta “Double face” sul cosiddetto metodo Montante. Tra gli imputati c’è Antonello Montante, l’ex leader di Confindustria Sicilia accusato di aver creato una sorta di rete di spionaggio per ottenere informazioni sulle indagini in a suo carico. Montante però aveva già chiesto il rito abbreviato il 31 ottobre. La richiesta ...

Processo nomine a Roma - Raggi assolta “perché il fatto non costituisce reato” : Evitato il terremoto politico nella Capitale: la sindaca Virginia Raggi, accusata di falso dalla Procura di Roma, è stata assolta dal giudice monocratico Roberto Ranazzi al termine di una camera di consiglio durata meno di 40 minuti, «perché il fatto non costituisce reato». Alla prima cittadina, difesa dagli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessand...