' Più bella e più giovane' Vista la ' nuova' Antonella Clerici? È piaciuta a tutti

Dina e Tea : la doppietta Più bella di Jedvaj! LE FOTO : Con la sua doppietta , e il 3-2 decisivo nel recupero, il difensore è stato il protagonista assoluto della vittoria croata sulla Spagna nella Nations League. Due reti dedicate alla fidanzata Dina, ...

Atalanta - Percassi : “Contro l’Inter la partita Più bella della nostra storia” : “Con l’Inter domenica scorsa abbiamo raggiunto il top, è stata la partita più bella della storia dell’Atalanta“. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha usato toni trionfalistici per commentare il 4-1 casalingo rifilato alla squadra di Spalletti. Il numero uno nerazzurro invita comunque a mantenere i piedi per terra, soprattutto considerando che solo poche settimane fa Ilicic e compagni annaspavano in ...

Serie A Atalanta - Percassi : «Con l'Inter partita Più bella della nostra storia» : Qualche battuta sull'Intervista di ieri della Gazzetta dello Sport all'allenatore Gian Piero Gasperini , che ha affermato che non rinuncerebbe alla qualificazione alla Champions per firmare per l'...

Napoli - la nuova stazione Duomo della metro aprirà nel 2019 : 'Sarà la Più bella al mondo' : Ben presto, Napoli potrebbe ospitare la stazione della metropolitana più bella del mondo. È quanto dichiarato al "Corriere del Mezzogiorno" da Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli, la coppia di architetti che sta lavorando al progetto da qualche anno. La stazione Duomo della Linea 1 della metropolitana di Napoli dovrebbe aprire i battenti nel 2019: farà da anello di congiunzione tra le fermate Università e Municipio, andando così ad ...

Si opera al naso per essere Più bella - 36enne entra in coma e lotta tra la vita e la morte : Si opera al naso per essere più bella, ora lotta tra la vita e la morte. Laura Avila, 36enne di Dallas, negli Usa, è andata in arresto cardiaco per 4 minuti mentre si trovava su l tavolo operatorio in ...

Stefano De Martino confessa in tv : 'Belen la mia storia Più bella - dopo non ho più amato' : Venerdì 16 novembre, su Real Time, andrà in onda un'intervista esclusiva che Stefano De Martino ha rilasciato a Lorella Boccia, la padrona di casa di "Rivelo", il nuovo format nel quale i personaggi famosi si confessano a 360°. Le dichiarazioni fatte dal ballerino in tv che hanno maggiormente interessato gli amanti del gossip, sono ovviamente quelle su Belen Rodriguez; mentre tutti i giornali sostengono che è ancora innamorato dell'ex moglie, il ...

Dall’amore per Morata alla nascita dei gemelli - Alice Campello e la sua vita perfetta : “la cosa Più bella è…” : Alice Campello parla dell’amore per suo marito Alvaro Morata e per i suoi due figli: la 23enne confessa le sensazioni vissute il giorno del parto Alice Campello rilascia un’intervista in cui parla degli attimi più emozionanti della sua vita. Dal matrimonio con Alvaro Morata alla nascita dei due figli, Alessandro e Leonardo. La 23enne ha una vita diversa dalle sue coetanee, essendo diventata mamma così presto ed ammette: “odio ...

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro : è lei la moto Più bella del Salone [FOTO] : L’affascinante ed aggressiva Brutale 1000 Serie Oro ha conquistato l’ambito titolo di “moto più bella del Salone” durante EICMA 2018 Con la nuova Brutale 1000 Serie Oro, MV Agusta ha conquistato il titolo di “moto più bella del Salone”. Il concorso, organizzato dalla testata giornalistica motociclismo, ha visto la MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro saldamente al comando durante tutta la settimana di fiera: la nuova quattro cilindri di ...

Annapaola Xodo : "Mi volevo Più bella - ho rischiato la morte" : Un incubo lungo otto anni. Annapaola Xodo , ex modella padovana, dopo l'intervento estetico al seno a 22 anni è stata colpita da un male ancora semisconosciuto, e perciò sottovalutato, in Italia, la ' ...