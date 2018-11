Personale ATA | si chiedono nuove assunzioni e aumento stipendi

Diplomi falsi per ottenere il posto - indagato Personale ATA : Non sono passati tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico che in Campania scoppia il caso dei Diplomi falsi per i servizi del Personale ATA, in particolare per gli assistenti tecnici, ma anche amministrativi e bidelli. Le verifiche sono partite per casi di supplenze sia brevi che annuali in scuole paritarie e, come riporta il quotidiano napoletano “Il Mattino”, nei prossimi giorni verranno verificati tutti i titoli di studio ...

Permessi e ferie docenti e ATA 2018/19 : differenze tra supplenti e Personale di ruolo : Per i Permessi e le ferie del personale della scuola, anche per l’anno scolastico 2018/19, c’è una differenza tra chi è di ruolo e chi è assunto invece a tempo determinato. La normativa è diversa, almeno fino ad ora. Nulla toglie che con il rinnovo del contratto questo punto possa essere modificato. Permessi e ferie personale a tempo indeterminato Per il personale di ruolo della scuola, la normativa di riferimento dei Permessi è l’art.15 ...

Personale ATA - revisione dei profili : convocazione all’ARAN il 20 novembre : I sindacati sono stati convocati all’ARAN martedì 20 novembre 2018 per avviare i lavori della Commissione sull’ordinamento professionale del Personale ATA, di cui all’articolo 34 del CCNL 2016-2018. La FLC CGIL informa che per il MIUR sarà presente il Direttore generale del Personale, Dott.ssa Maddalena Novelli. Ordinamento professionale Personale ATA revisione dei profili del Personale ATA: la convocazione è arrivata dopo i tanti solleciti da ...

Personale ATA - come si può iniziare a lavorare : come si può iniziare a lavorare in qualità di ATA? Forniamo qui alcune indicazioni utili per intraprendere la carriera in uno dei profili del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. Elenchiamo i titoli di studio utili, i lavori che si possono svolgere, come si può venire essere assunti, partendo col dire che generalmente si comincia dalle supplenze essendo inseriti nelle graduatorie di III fascia. Caso più complicato ma ...

Personale ATA - assunzioni per 12000 nel 2019 : Dopo la revoca dell’incarico ad Aziende esterne per i servizi di pulizia e manutenzione degli Istituti scolastici, Il Ministero avrebbe deciso il riaffidamento delle mansioni al Personale ATA già in essere oltre a nuove assunzioni per un totale di 12000 unità. Gli assunti potranno passare da un contratto a part time a un contratto a tempo pieno (leggi l’articolo). La notizia è stata anche pubblicata dal Presidente della VII Commissione ...

Personale ATA : sentenza su lavoratori trasferiti da enti locali a ruolo statale : Con la sentenza 28033/2018 della Cassazione viene stabilito che il Personale ATA trasferito da enti locali alla scuola, per potersi vedere riconosciuta l’anzianità di servizio, deve dimostrare, al momento del trasferimento, un trattamento peggiorativo. Il fatto è stato riportato da Il Sole 24 Ore di oggi. Vediamo la vicenda che vede protagonista una donna, appartenente all’area del Personale amministrativo tecnico ed ausiliario della ...

Personale ATA e nuovi profili : Miur convoca i sindacati all’ARAN il 20 novembre : Per il Personale ATA assume estrema rilevanza la sentenza della Corte Costituzionale del 2015. Essa ha rappresentato uno spartiacque tra la vecchia e la nuova contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le vicende legate alla stabilizzazione dell’elemento perequativo hanno portato alla disdetta del CCNL 2016-2018, avvenuta a giugno 2018. Da allora i sindacati hanno inviato numerosi solleciti all’amministrazione per avviare un ...

Personale ATA da part time a tempo pieno : Nella legge di bilancio 2019 appena presentata dal Governo, diverse misure riguardano il mondo della scuola. Vediamo quelle riguardanti il Personale ATA. Tra queste di rilevante importanza, già a partire dal 2019/20, è la trasformazione del rapporto di lavoro del Personale ATA assunto nell’a.s. 2018/2019 da part time a tempo pieno. La legge di bilancio dello scorso anno, n. 205/2017 ha permesso la stabilizzazione nelle istituzioni ...

Personale ATA - l’appello di Mattioli : preoccupazioni per internalizzazione : Lorenzo Mattioli, presidente di ANIP-Confindustria, ha ultimamente esternato le sue preoccupazioni circa il Personale ATA e le azioni da parte del parlamento per l’internalizzazione di tale categoria di lavoratori. Ricordiamo che ANIP è un’associazione di categoria che riunisce le più importanti aziende riguardanti il cleaning e i servizi integrati. Personale ATA, Mattioli: ‘Un processo che interessa 12mila lavoratori’ In ...

Personale ATA - diritto alla pausa caffé : la normativa la prevede? : La pausa caffé è una consuetudine dei lavoratori in generale, per cui potrebbe esserlo anche per il Personale ATA della scuola. Ma è un diritto? Cosa dice la normativa? L’arti 51 del CCNL 2007 stabilisce che l’orario di lavoro del Personale ATA è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative. Quante pause sono previste durante questo orario di lavoro? Vediamo nel dettaglio. Personale ATA e orario di lavoro Il comma 3 dell’art. 51 ...

Lavoro : Eataly cerca Personale nell’enogastronomia : Eataly nasce a Torino nel 2007 e rappresenta il modo di mangiare italiano sia attraverso la proposizione dei prodotti, sia attraverso il modo di stare a tavola. L’azienda ricerca tanti profili da inserire nel proprio organico lavorativo, per consultare nel dettaglio mansioni e sedi è necessario visitare il il sito ufficiale dell’azienda (www.Eataly.net) e cliccare la voce ‘lavora con noi’. Una volta arrivati ...

Mareggiata Liguria - le drammatiche immagini dai Bagni Maddalena di Arenzano : ristorante travolto con tutto il suo Personale - ferita la titolare [VIDEO SHOCK] : Come uno tsunami. Così il mare spinto dalla violenta tempesta di Scirocco Lunedì sera in Liguria ha travolto il noto ristorante “Bagni Maddalena” di Arenzano, con un’onda altissima e violenta che ha colpito le vetrate e ha travolto tutto il personale che si trovava all’intenro proprio per fronteggiare la furia del mare. La titolare ha riportato la peggio, con alcune ferite e una contusione. Fortunatamente nulla di ...

Arenzano - la mareggiata è come uno tsunami : vetrate distrutte e Personale dello stabilimento balneare spazzato via : La mareggiata che ha colpito le coste liguri si è abbattuta anche su Arenzano. In questo video, i Bagni Maddalena vengono travolti da un’ondata violenta: il personale, già impegnato nella pulizia del locale dopo il maltempo, ha provato a opporre resistenza, ma la forza dell’acqua l’ha avuto vinta. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, salvo alcune contusioni per la titolare dello stabilimento balneare. Nel 2014, i ...