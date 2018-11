Perché tutte le donne di casa Windsor sono scortate solo da poliziotte?

Perché Lino Guanciale non sarà ne I Medici 3 - al suo posto un altro attore de L’Allieva 2? Tutte le ipotesi : Lino Guanciale non sarà ne I Medici 3. Questo è almeno quanto sappiamo finora. Nei mesi scorsi si è parlato di una possibile presenza dell'attore abruzzese nel cast della serie, ma non vi è nulla di certo, o quantomeno sembra impossibile che ci sia. Al suo posto, invece, confermato un attore de L'Allieva 2, che Lino Guanciale conosce molto bene. Parliamo di Giorgio Marchesi, che in questa seconda stagione interpreta il PM Sergio Einardi. Ne I ...

La tv delle ragazze 2018 - Alessandra Casella : "Hanno richiamato tutte - tranne me : Perché?" : "Per questa nuova avventura abbiamo chiamato a raccolta le nostre ragazze storiche [...] che hanno risposto generosamente al nostro appello". Così Serena Dandini parla del ritorno de La Tv delle ragazze (da questa sera, in prima serata, su Rai 3), c'è solo un problema: tra le ragazze storiche del programma non è stata richiamata l'attrice Alessandra Casella, che faceva parte del cast alla fine degli anni Ottanta (indimenticabile la sua ...

«Grande Fratello Vip 3» : Perché siamo tutte Ilary Blasi e Silvia Provvedi : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Mediaset - Silvio Berlusconi sotto l'assedio di Marina : Perché gli vuol fare vendere tutte le tv : Resta poi una certezza che potrebbe convincere il Cav ad ascoltare sua figlia Marina: Mediaset non è più utile come un tempo alla battaglia politica. Il partito del Cav sembra imprigionato in una ...

Diletta Leotta - dalle stelle di Sky alle stalle del Contadino : ecco Perché -TUTTE LE FOTO : di Marco Castoro Pantaloni superslim, gonne inguinali, scollature mozzafiato, bikini striminziti. Sempre. Anche quando la FOTO vorrebbe essere innocente, scattata in famiglia tra i bambini e i cani. ...

Perché secondo la scienza tutte noi dovremmo scrivere un diario : Avere un diario personale, o meglio 'segreto', potrebbe essere quasi una salvezza per noi. Mettere nero su bianco parole che non osiamo mai dire ad alta voce è un ottimo modo per liberarsi e ridurre ...