Pensioni | nuovi calcoli su quota 100 | è vero | si prende di meno | ma ci si guadagna sempre

(Di sabato 17 novembre 2018) Che venga emanato un decreto legge o un disegno di legge, una cosa ormai chiara è che100 schiuderà i battenti nel 2019, probabilmente a febbraio come annunciato dal Vice Premier Luigi Di Maio. Sulla misura c’è poco da fare ancora, con le soglie minime ormai prefissate che restano i 62 anni di età anagrafica da raggiungere ed i 38 anni di contributi minimi da accumulare. Anche il meccanismo ormai è altrettanto chiaro, con le finestre mobili di uscita, probabilmente trimestrali per i lavoratori del settore privato e semestrali per quelli del Pubblico Impiego. I discorsi su100 si spostano sul calcolo della convenienza a sfruttare la misura per i lavoratori. Prima di tutto va ribadito il concetto che100 è misura opzionale, cioè a libera scelta del lavoratore che una volta andato in pensione, si troverà a non poter cumulare l’assegnostico preso in anticipo con ...