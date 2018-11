Pensioni | Anief | per la scuola è vitale poter lasciare a 62 anni

Blastingnews

(Di sabato 17 novembre 2018) Ancora l'al centro della lotta per il diritto degli insegnanti, questa volta in riferimento al tema. Per quanto riguarda la quota 100, l’Inps non molla la presa ma secondo il presidente dell' Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, Marcello Pacifico, è necessario per launo svecchiamento del corpo docente che risulta essere il più vecchio del mondo, dunque a rischio burnout. I conti pubblici, secondo Pacifico, vengono messi al primo posto rispetto alle necessità di queste categorie di lavoratori che, dopo una vita al servizio della, non riescono ad ottenere la pensione anche avendo 38di versamenti contributivi. Negli altri paesi dell'Unione europea, gli insegnanti vengono collocati a riposo molto prima rispetto ai colleghi italiani ed è per questo che l'chiede al Governo di modificare la legge Fornero e ristabilire i requisiti necessari al ...