' Pene più severe per i minorenni' | da Napoli coro di no a Salvini

Gravina : «Pene più aspre contro i violenti e avanti sulle riforme» : Impianti - Dalla cronaca, quasi nera..., a quanto accade intorno al campo di gioco, il passo è logico consequenziale. «Da dove si riparte? Non dall'anno zero, ma certo servono riforme profonde, forti,...

Fabrizio Corona non si ferma più - promette le Pene dell’inferno a qualcuno : Fabrizio Corona non si vuole fermare più, dopo Ilary Blasi è pronto a colpire altra gente Le minacce a Ilary Blasi dopo il tumultuoso giovedì al Grande Fratello Vip per Fabrizio Corona sono acqua di rose. L’ex re dei paparazzi, su Instagram, alza il tiro e il livello della sua furia vendicatrice puntando il dito contro una sua ex amica e un altro uomo, per non meglio precisati “tradimenti”. “In questo periodo ci sono un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 novembre : Carroccio contro M5S che vuole Pene più alte per chi evade - alt alla prescrizione e trasparenza sui bilanci delle fondazioni : La guerra totale Lega-5 Stelle tocca il reddito di cittadinanza Dura polemica tra Giorgetti e Di Maio e soci: un pezzo del governo (e il Colle) vuole rinviare tutto all’autunno, quota 100 compresa, per avere un deficit 2019 più basso di Marco Palombi Il Ladrometro di Marco Travaglio “In Italia – diceva Ennio Flaiano – l’unica vera rivoluzione sarebbe una legge uguale per tutti”. Bene, quella rivoluzione non è mai stata tanto vicina ...

Violenza sessuale - Bonafede : subito Pene più severe per decreto : 'Non voglio che gli italiani si abituino a questo schifo! In Italia c'è un problema di sicurezza e di legalità, soprattutto in alcune zone del Paese'. Così il ministro della Giustizia, Alfonso ...

Voto di scambio - approvato al Senato il ddl che prevede Pene più severe : È stato approvato al Senato il disegno di legge che modifica l'articolo 416 ter sul Voto di scambio politico-mafioso. Il provvedimento, che porta la firma del Senatore del Movimento 5 Stelle Mario Giarrusso, ora sarà esaminato alla Camera. La riforma prevede un'aggravante delle pene, inserisce anche una punizione per chi si rende semplicemente "disponibile" a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.Continua a leggere

Voto di scambio - la legge al Senato : Fi e Pd ottengono esame degli emendamenti. La norma : Pene più dure per gli eletti : Comincia nell’aula del Senato l’esame del nuovo disegno di legge sul Voto di scambio politico-mafioso. Palazzo Madama dovrà votare tutti i 15 emendamenti presentati al ddl promosso dal Senatore dal M5s, Mario Michele Giarrusso. Il Senatore Giacomo Caliendo di Forza Italia, infatti, ha chiesto e ottenuto, anche grazie alla firma dei Senatori del Pd, che l’esame del testo in commissione Giustizia passasse dalla sede redigente a quella ...

Cybersecurity - l’Europa vuole Pene più severe per gli hacker : hacker (Getty Images) Nuove norme e pene più pesanti per garantire la sicurezza di cittadini, aziende e istituzioni. Questo, in sintesi, il messaggio riportato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk al termine all’ultimo summit a Bruxelles, dedicato alla cybersecuirty interna. Il piano europeo Bruxelles vuole unire i puntini disseminati sul piano della Cybersecurity, per la cui difesa sono già state approntate misure di diversa ...

MANOVRA - PACE FISCALE : COMPROMESSO LEGA-M5S/ Tetto a 100mila euro di nero e Pene più severe per evasori : MANOVRA, PACE FISCALE ok. Addio Fornero, quota 100 e reddito di cittadinanza. Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio “Avanti senza paura"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Pene più alte e processi rapidi : come cambia la legittima difesa : Il testo della riforma è stato depositato in commissione Giustizia al Senato: ecco quali sono le principali novità

Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e Pene più severe (2) : (AdnKronos) - "Il messaggio che deve passare, e che grazie a questo decreto potremo applicare con maggior forza, è che vige la tolleranza zero per chi delinque, a prescindere dalla sua nazionalità. Ecco perché era necessario lanciare un segnale importante anche a chi è sul nostro territorio in attes

Sicurezza : sindaco Verona - finalmente regole chiare e Pene più severe : Verona, 25 set. (AdnKronos) - “finalmente regole chiare e pene più severe, a tutela della legalità e di chi si comporta correttamente. Una vittoria per tutti, cittadini in primis. Con l’approvazione del decreto, infatti, vengono introdotte importanti misure che ci auguriamo vengano confermate dal Pa

FIRENZE - STUDENTESSA VIOLENTATA IN STRADA : FERMATO ROMENO/ Ultime notizie : Cirielli (FdI) : "Pene più severe" : Nuovo caso di stupro a FIRENZE nei pressi del viadotto del Varlungo, e ancora a volta a carico di una donna asiatica. La vittima una STUDENTESSA di 21 anni(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 23:37:00 GMT)

“Ha il Pene piccolo. Un fungo”. Svergognato così uno degli uomini più in vista : Mettiamola così, quando una donna racconta che le dimensioni non contano allora lasciatela subito perché sta mentendo. La sua sincerità è data certa come la vittoria di un cavallo zoppo al Gran Prix d’Amerique. Esiste la remota possibilità che il problema sia più per voi che per lei tuttavia i riscontri sono scarsi, ne sa qualcosa l’ex pornostar Stormy Daniels che, in un libro verità che preoccupa la Casa Bianca in uscita il 2 ottobre (si ...

Rainbow Six : Siege : l'ultima patch introduce Pene più severe per il team killing : Dopo l'inizio della stagione 3 di Rainbow Six Siege, Operation Grim Sky, Ubisoft ha rilasciato i dettagli della nuova patch disponibile per il suo FPS competitivo.Come riporta Gamingbolt, la patch va a correggere qualche bug minore e, cosa più importante introduce pene più severe per chi uccide volontariamente i membri della sua stessa squadra (il cosiddetto team killing). D'ora in poi al vostro primo avvertimento sarà accompagnato un ban di 30 ...