Riforma del Coni - Lupo e Pellegrini : 'Giù le mani dallo sport'. Salvini : 'Malagò molto nervoso' : anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia...L'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo... Assurdo!! No grazie W ...

Pellegrini e Lupo : giù le mani da sport : 20.30 Sono stati i portabandiera dell'Italia nelle cerimonie di apertura e di chiusura alle Olimpiadi di Rio 2016, e ora Federica Pellegrini e Daniele Lupo si fanno alfieri di un'altra contesa, in difesa del Coni e contro il progetto di riforma varato dal Governo. Lupo , argento del beach volley due anni fa, su Instagram parla di "politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo...Assurdo! No grazie". Gli risponde ...

Coni - Pellegrini e Lupo 'No alla politica - lasciamo lo sport allo sport' : ... le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono ad un passo e anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia l'unica notizia che si legge è della politica italiana che ...