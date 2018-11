Pd | Martina si dimette in assemblea | aperta fase congressuale

agi

(Di sabato 17 novembre 2018) Il segretario del Pd Maurizioha confermato inle sue dimissioni, aprendo così la. "Mettiamo in campo insieme una nuova stagione di unità": è l'appello lanciato all'del Pd da, nel confermare le dimissioni. "Capita che in una forza come la nostra troppo spesso non riusciamo a fare prevalere gli elementi che ci uniscono e che sono tanti e prevalenti rispetto a quelli che ci dividono", ha osservato, "mettiamo in campo un congresso in grado di stupire l'Italia per la sua concretezza, correttezza e capacità di creare unità vera". "Per questo coerentemente con il mandato di luglio confermo qui le mie dimissioni", ha aggiunto. Ai lavori dell'non ha partecipato l'ex segretario del partito, Matteo Renzi.