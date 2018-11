Pd | Martina in assemblea saluta e invita all' unità

Assemblea Pd - Martina si dimette 'Ora unità'. Renzi non c è. Zingaretti - appello per le primarie 'Tutti ai gazebo' : L'Assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo. A otto mesi dal tracollo del partito, sono state formalizzate le dimissioni di ...

Pd - Martina si dimette davanti all assemblea 'Ora unità'. Renzi non c è. Zingaretti - per le primarie 'Tutti ai gazebo' : L'assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo. A otto mesi dal tracollo del partito, sono state formalizzate le dimissioni di ...

All’assemblea Pd l’addio di Martina : “Adesso serve unità vera”. Renzi ha disertato l’incontro : Matteo Renzi non c’è, Paolo Gentiloni sì, Marco Minniti è già andato via dopo aver salutato il candidato socialista all’Ue Timmermans, che ha aperto le assise. Gli altri candidati alle primarie ci sono: Zingaretti, Damiano, Richetti, Boccia. Maurizio Martina sta tenendo il suo discorso di commiato da cui si capirà se vuole ricandidarsi o no alla se...

Assemblea Pd al via ma senza Renzi. Martina : "Io candidato? Vediamo" : Al via l'Assemblea nazionale del Pd, a Roma. A otto mesi dalla sconfitta elettorale, dovrà indire il congresso e le primarie. Già in giornata, subito dopo l'Assemblea, si svolgerà la Direzione che a ...

Pd - Martina si dimette davanti all assemblea 'Ora unità'. Renzi non c è. Orfini 'Scissioni Finiscono male' : L'assemblea nazionale dei mille delegati Pd ha avviato una nuova fase nella tormentata vita del partito post 4 marzo. A otto mesi dal tracollo del partito, sono state formalizzate le dimissioni di ...

Via all’assemblea nazionale Pd : Renzi diserta l’incontro Martina si dimette - Diretta tv : Ma voci della vigilia già prevedevano la sua assenza, come quella di molti Renziani, perché non ci fosse il numero legale. Martina rassegna le dimissioni da segretario

Pd : Martina si dimette in assemblea - aperta fase congressuale : Il segretario del Pd Maurizio Martina ha confermato in assemblea le sue dimissioni, aprendo così la fase congressuale. "Mettiamo in campo insieme una nuova stagione di unità": è l'appello lanciato all'assemblea del Pd da Martina, nel confermare le dimissioni. "Capita che in una forza come la nostra troppo spesso non riusciamo a fare prevalere gli elementi che ci uniscono e che sono tanti e ...

Via all’assemblea nazionale Pd : Renzi diserta l’incontro Martina apre - Diretta tv : Ma voci della vigilia già prevedevano la sua assenza, come quella di molti Renziani, perché non ci fosse il numero legale. Martina rassegnerà le dimissioni da segretario

Pd - Martina : unito a assemblea - poi decido : ANSA, - ROMA, 16 NOV - "Ho il dovere di portare il PD all'assemblea nazionale di domani garantendo equilibrio e unità come ho fatto in tutti questi mesi di lavoro. Poi farò le mie valutazioni che non ...

Pd - Martina formalizza le dimissioni da segretario : “Chiedo Assemblea a breve” : Maurizio Martina si è dimesso da segretario del Pd. Come annunciato domenica a Milano, al Nazareno è stato formalizzato il suo addio alla segreteria del Partito democratico. “Caro Presidente, dopo il nostro Forum nazionale tenuto a Milano il 27 e 28 ottobre scorsi ritengo assolto il mandato affidatomi dall’Assemblea nazionale il 7 luglio scorso quando, eleggendomi, indicava per la mia Segreteria una serie di obiettivi utili alla ...

Martina : 'Concluso il mio mandato da segretario del Pd - si convochi l'Assemblea' : "Si completa adesso il mandato che ho ricevuto all'Assemblea nazionale di luglio". Sono le parole del segretario del Pd Maurizio Martina che, al Forum del partito a Milano, ha annunciato la fine della ...

Pd - Maurizio Martina si dimette da Segretario e rilancia Congresso/ Assemblea 11 novembre : guerra di correnti : Maurizio Martina si dimette da Segretario Pd a Forum Italia: 'mandato concluso, Assemblea deciderà sul Congresso'. Partito Democratico diviso.

Martina lascia la guida del Pd : 'Mandato concluso - assemblea nazionale l'11 novembre' : In un momento così delicato per il Paese e la sua economia sapere che c'è il principale partito di opposizione che ragiona sui suoi programmi e si prepara a un congresso e a un confronto di idee ...

Pd - Martina : 'Ho concluso il mio mandato - ora si convochi l'Assemblea' : "Si completa adesso il mandato che ho ricevuto all'Assemblea nazionale di luglio ". Così il segretario del Pd Maurizio Martina ha annunciato, al Forum del partito a Milano, la fine della sua ...