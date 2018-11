Pd | lo sfogo del giovane candidato contro i dirigenti | “Avete fallito | alle prossime

Balotelli - lo sfogo è ancora… social : ecco quanto pesa l’attaccante del Nizza [FOTO] : L’attaccante del Nizza ha postato tramite le proprie Instagram stories il proprio peso, che ammonta a 91.65 kg Mario Balotelli mette a tacere le critiche, postando all’interno delle proprie Instagram Stories il proprio peso corporeo. Foto della bilancia in bella vista che segna 91.65 kg, molto al di sotto di quanto riferito in estate dall’Equipe, che aveva indicato in 100 kg il peso del giocatore italiano. Una risposta ...

Lo sfogo del meteorologo di La7 : "Mattarella meglio di Trump" : Paolo Sottocorona , il meteorologo di La 7 si è lasciato andare ad un commento che poco ha a che fare con piogge, sole e vento. Di fatto durante l'ultima puntata de l'Aria che Tira, il meteorologo, ...

Lo sfogo di Balotelli contro i razzisti : 'Siete la parte malata del mondo' : Voi siete la parte malata di questo mondo , avete rotto il c****. Ditemi le cose in faccia, non attraverso lo schermo del computer o del telefono. Non scrivete di lasciarli perdere, no. Non sono ...

Mario Balotelli - lo sfogo contro i razzisti su Instagram : “Siete la parte malata del mondo. Vi meritate di vivere soli” : “Voi razzisti meritate una cosa sola: di vivere una vita soli! Senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e andarvene un giorno senza essere ricordati”. Così Mario Balotelli si è sfogato in una storia di Instagram, dicendo basta ai molteplici insulti razzisti che ogni giorno gli arrivano via social. “Siete voi la parte malata del mondo – ha continuato l’attaccante del Nizza – Avete rotto il ...

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza in lacrime. Lo sfogo della curvy : 'Nessuno ha bisogno di me' : In vista di una sua possibile eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, la sempre solare Benedetta Mazza è stata presa da un momento di sconforto e ha raccontato a Martina Hamdy le sue preoccupazioni e le sue paure per una sua possibile uscita. “Qui mi sento a casa” così inizia la confessione della bionda conduttrice per poi aggiungere tra le lacrime “Non mi sento a casa nemmeno con i miei”. Ma non è finita qui. Infatti, Benedetta ha ...

Lo sfogo della professoressa presa a sediate : "Nessuno mi ha chiesto scusa. Nè i ragazzi nè i loro genitori" : "Quello che più mi stupisce è che nessuno dei ragazzi di quella terza mi abbia espresso solidarietà. Né lo hanno fatto i loro genitori", l'insegnante di italiano che lo scorso 30 ottobre ha denunciato ...

Turiste belghe isolate per 4 giorni in Valtellina - lo sfogo delle ragazze : “abbandonate al buio e al freddo senza nessuno che si interessava a noi” : C’erano anche tre giovani Turiste belghe tra le 40 persone isolate dall’ondata di Maltempo in Val d’Arigna, nel territorio comunale di Ponte in Valtellina (Sondrio). Maria, Julie e Ann Sophie, questi i nomi delle tre ragazze provenienti dalla regione di Liegi, si sono lamentate di come e’ stata gestita l’emergenza-Maltempo dalla macchina dei soccorsi valtellinese. La strada che porta alla piccola frazione di Arigna ...

Lo sfogo di Corona : "Per voi le pene dell'inferno" : Fabrizio Corona non trova pace. Dopo gli sfoghi violenti con Ilary Blasi nel corso di una delle ultime puntate del Grande fratello Vip, l'ex agente dei paparazzi su Instagram si lascia andare ad un nuovo durissimo attacco. Questa volta non fa nomi ma mette nel mirino due persone, due amici che vivono tra Milano e Roma.Le parole di Corona sono fin troppo chiare e hanno allarmato (e non poco) i suoi fan: "In questo periodo ci sono un sacco di cose ...

Lo sfogo della mamma di Desirée : Avevamo chiesto aiuto. Smettetela di farle del male anche da morta : Parla per la prima volta la mamma di Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina violentata e uccisa a Roma tra la notte del 18 e la mattina del 19 ottobre. "Hanno scritto che la mia Desirée non era altro che una drogata, come se questo fosse un buon motivo per morire a quel modo e a 16 anni - dice Barbara Mariottini in esclusiva al settimanale Grazia nel numero in edicola domani -. Hanno lasciato intendere, suggerito, insinuato che io fossi, in ...

Calcio dilettantistico - Laiso come Al Pacino : lo sfogo del mister diventa virale : Quanti di voi avranno visto il famoso film diretto Oliver Stone "Ogni maledetta domenica" dove Al Pacino, che interpreta il ruolo di Tony D'Amato allenatore di football degli Sharks, tiene un discorso motivazionale ai suoi ragazzi davvero da brividi e da riprodurre negli spogliatoi di tutte le squadre di Calcio e non solo. Crescenzo Laiso, allenatore del Villa di Briano in provicina di Caserta, squadra che milita nel girone A del campionato di ...

"Io - sfigurata da un intervento di chirurgia estetica e mai risarcita". Lo sfogo di un'ex modella : sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica e senza ricevere "nemmeno un euro di risarcimento". Cristina Guidetti, ex modella modenese di 45 anni, ha parlato per la prima volta della vicenda che ha segnato per sempre la sua vita, dopo la condanna, avvenuta due settimane fa, del chirurgo Massimo Rambotti, 62 anni, il quale la sottopose, in una clinica privata di Padova, il 31 gennaio del 2012 ad un intervento di resurfacing, un trattamento ...

Grande Fratello Vip - lo sfogo disperato della starlette : 'Basta - mi ritiro dalla televisione' : Lisa Fusco è stata la prima eliminata della terza edizione del Grande Fratello Vip . La cosa l'ha gettata nel totale sconforto perché vedeva nel reality condotto da Ilary Blasi una possibilità di ...

"Rischiamo i forconi" - lo sfogo della senatrice 5S : L'autocritica arriva dalle colonne dell'Huffpost. E porta la firma della senatrice pentastellata Elena Fattori . "Immaginate se in uno dei tanti comizi e convegni appena qualche mese fa avessi ...

Grande Fratello Vip - lo sfogo del fidanzato di Jane Alexander : 'Ognuno di noi farà i conti con se stesso' : La relazione tra Jane Alexander e Gianmarco Amicarelli , come spiegato più volte dalla gieffina all'interno della casa, era già arrivata al capolinea ancor prima di iniziare la sua avventura nel ...