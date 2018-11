Pd | come si elegge il segretario

La Lega Pro di calcio elegge Cristiana Capotondi come vice presidente. Affiancherà il presidente Ghirelli : Cristiana Capotondi è stata eletta vice presidente della Lega Pro. A deciderlo è l'Assemblea elettiva della Lega calcistica, che ha eletto con 48 voti (sui 56 presenti) Francesco Ghirelli . Capotondi , attrice romana laureata in scienze della comunicazione e grande appassionata di calcio , ha ricevuto 39 voti, mentre l'altro vice Jacopo Tognon, avvocato e membro del Tas, 37 voti.L'assemblea ha eletto anche i 6 nuovi consiglieri del ...

La boxe rischia l’esclusione dalle Olimpiadi? L’Aiba elegge il discusso Rakhimov come Presidente : L’Aiba ha sfidato il CIO senza mezzi termini. La Federazione Internazionale di boxe , infatti, ha eletto Gafur Rakhimov come proprio Presidente : il magnate uzbeko ha avuto la meglio su Serik Konakbayev, raccogliendo 86 preferenze su 134 in occasione dell’assemblea svoltasi a Mosca. Il nuovo numero 1 del pugilato mondiale, però, è nella black list del Tesoro statunitense e su di lui il Comitato Olimpico Internazionale si è sempre ...

come e quando si elegge il Presidente della Repubblica italiana - : La Costituzione stabilisce modalità, requisiti e durata del mandato presidenziale. L'elezione spetta al Parlamento in seduta comune e il Capo dello Stato rimane in carica 7 anni. Per essere scelti, è ...