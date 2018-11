Pallavolo – Al Palamartino la PVG Bari affronta Luvo Barattoli Arzano | la prewiev del

sportfair

(Di sabato 17 novembre 2018) Secondo match casalingo per la PVG: domani alle 17:30 alarrivaper la 6ª giornata di B1 femminile Girone D Sesta giornata di B1 femminile (girone D) e seconda partita casalinga per la Pharma Volley Giulianiche domani, domenica 18 novembre alle 17.30 aldi(via Napoli 260) affronterà la(Na) guidata da Emiliano Giandomenico. Le ragazze di coach Sarcinella sono reduci dal terzo tie-break in quattro gare giocate e dal punto prezioso guadagnato sul campo del Sant’Elia, dove per lunghe fasi del match hanno dominato l’incontro, sfiorando l’impresa contro la rivale nella finale playoff della passata stagione. Dopo tre match ad alto tasso di adrenalina e grandi contenuti tecnici, la squadra ha acquisito consapevolezza e compattezza, anche se a tratti ha mostrato qualche crepa nelle fasi decisive delle ...