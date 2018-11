Outlander 4 | terza puntata | un incontro inaspettato

lanostratv

: @thepalecountess Wow! Allora avendo finito la terza stagione di 'Mr Robot' e la prima di 'Outlander', mi ci dedico ?? - Stone_ColdCrazy : @thepalecountess Wow! Allora avendo finito la terza stagione di 'Mr Robot' e la prima di 'Outlander', mi ci dedico ?? -

(Di sabato 17 novembre 2018) Anticipazioni4,: il ritorno di Brianna Ieri sera è andata in onda su FoxLife la secondadi4, la serie britannico-statunitense che racconta la storia di Claire e Jamie tratta dal romanzo di Diana Gabaldon “Tamburi d’autunno”. Le anticipazioni delladi4 intitolata “La ricerca della felicità” svelano che Brianna e Roger inizieranno a parlare del loro futuro. Il legame che unisce i due giovani è sempre più forte. Ma Brianna è inquieta: vuole scoprire la verità sulla mamma Claire e sul papà Jamie che non ha mai conosciuto. Presto potrebbe ricevere delle risposte inaspettate. Intanto Claire e Jamie cercano di ritagliarsi un loro spazio in Georgia. Dopo il naufragio della loro nave sono giunti nel continente americano. Il problema della fattoria è stato superato ma Claire e Jamie devono ...