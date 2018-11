Ora giù le mani da Leonardo da Vinci Così la Lega stoppa la Francia e il

FABIO BASILE - FLIRT CON GIULIA PROVVEDI?/ 'No - sono innamOrato di Daria Bilodid - judoka come me' - Verissimo - - IlSussidiario.net : FABIO BASILE si racconta a Verissimo alla luce dell'esperienza al Grande Fratello Vip 2018. L'amicizia con GIULIA Provvedi, l'amore con Daria Bilodid e...

Stillitano : 'Pallotta innamOrato del club. È il romano più fedele dai tempi di Giulio Cesare' : È chiaro che voglia costruire lo stadio e che sia infastidito dai ritardi ma vendere la Roma è l'ultima cosa al mondo che vuole . E' il cittadino romano più fedele dai tempi di Cesare'.

Ascolti tv - Tale e Quale show trionfa mentre Scherzi a Parte va ancOra giù : Tale e Quale show ha vinto ieri in tv mentre crollano gli Ascolti di Scherzi a Parte Tale e Quale show 2018 conquista il pubblico del venerdì sera. Nella serata di ieri, venerdì 16 novembre 2018, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti ha infatti registrato 4.397.000 spettatori. Il pubblico della prima serata non […] L'articolo Ascolti tv, Tale e Quale show trionfa mentre Scherzi a Parte va ancora giù proviene da Gossip e Tv.

Djokovic - uno smash contro i pregiudizi : “omosessualità nel tennis? Atto di cOraggio - lo rispetto” : Novak Djokovic ha parlato apertamente dell’omosessualità nel tennis, provando a spezzare un tabù ancora molto diffuso nel mondo dello sport Ancora oggi, lo sport, come riflesso della società, rifiuta determinati aspetti della vita di tutti i giorni, considerati tabù. Molti di essi sono legati al sesso e all’orientamento sessuale degli sportivi. Seppur con qualche eccezione, come nel caso di Alison Van Uytvanck, sono in pochi i tennisti e ...

Carburanti - prezzi ancOra giù nei prossimi giorni : I prezzi dei Carburanti dovrebbero registrare ancora un calo nei prossimi giorni. A sostenerlo è il presidente di Figisc – Confcommercio, Maurizio Micheli nell’Osservatorio prezzi. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro – sottolinea Micheli-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi ...

Carburanti - prezzi ancOra giù nei prossimi giorni : Roma, 16 nov., AdnKronos, - I prezzi dei Carburanti dovrebbero registrare ancora un calo nei prossimi giorni. A sostenerlo è il presidente di Figisc - Confcommercio, Maurizio Micheli nell'Osservatorio ...

Carburanti - prezzi ancOra giù nei prossimi giorni : I prezzi dei Carburanti dovrebbero registrare ancora un calo nei prossimi giorni . A sostenerlo è il presidente di Figisc - Confcommercio, Maurizio Micheli nell'Osservatorio prezzi. "A meno di ...

AncOra un assalto giudiziario. Berlusconi rinviato a giudizio : L'ennesimo assalto giudiziario. Il gup del Tribunale di Bari ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi per il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria sulla vicenda ...

Istat : giù l'export a settembre - peggiOra il surplus commerciale : A settembre flessione congiunturale per le esportazioni , -2,1%, e una più contenuta diminuzione per le importazioni , -0,3%, . Lo rileva l'Istat diffondendo i dati sul commercio con l'estero. Su base ...

Giunge l’Ora delle buone notizie per Huawei Mate 20 Pro : download per l’app scanner 3D : Dopo settimane di segnali allarmanti e di cattive notizie per gli utenti che hanno deciso di acquistare subito un Huawei Mate 20 Pro, o che comunque erano in procinto di farlo a breve, finalmente posso condividere con il pubblico in questione una buona notizia. L'ultima questione era sorta qualche giorno, con un apposito articolo legato alla questione della ricarica wireless, ma oggi 16 novembre avremo finalmente la possibilità di valorizzare lo ...

Psg - il giudizio di Neymar su Emery : “Grande allenatore - felice di lavOrare con lui” : Intervenuto in conferenza stampa durante il ritiro con il Brasile, Neymar ha parlato anche di Psg ed in particolare della scorsa stagione, quando al timone c’era Unai Emery: “Ora è facile dire che l’Arsenal sta giocando un grande calcio. Sono in un buon momento e tutti sanno che Emery è davvero un grande allenatore. Conoscevamo la sua qualità ed eravamo felici di lavorare con lui, perché è davvero un tecnico. Voleva ...

Due dei più importanti leader dei Khmer Rossi ancOra vivi sono stati giudicati colpevoli di genocidio : Due dei più importanti leader dei Khmer Rossi ancora vivi sono stati giudicati colpevoli di genocidio dal tribunale speciale cambogiano per i crimini commessi durante il regime militare comunista che tra il 1975 e il 1979 devastò il paese. Khieu Samphan,

Borsa di Tokyo ancOra giù - Nikkei perde 0 - 57% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 0,57% – Borsa di Tokyo ancora in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 21.680,34 punti, con una perdita di 123,28 punti, pari allo 0,57 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.804,90 punti, salendo 20 minuti dopo fino a 21.873,74 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel ...

Regeni - il consulente egiziano della famiglia : "L'Italia onOra al-Sisi. Ma chi cerca la verità per Giulio è in prigione" : Ahmed Abdallah, presidente del consiglio di amministrazione della Commissione per i diritti e le libertà, critica il nostro governo per aver invitato il dittatore al vertice di Palermo sulla Libia