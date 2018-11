Omicidio Khashoggi | Wtp | «Per la Cia il mandante è il principe Mohammed bin Salman»

leggo

: C’è voluto l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi per cambiare la situazione della guerra che sta devas… - Internazionale : C’è voluto l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi per cambiare la situazione della guerra che sta devas… - RaiNews : Jamal #Khashoggi , #WashingtonPost: per la Cia ad ordinare l'uccisione del giornalista dissidente saudita nel con… - Corriere : Khashoggi, Cia: «Mandante dell’omicidio è il principe Bin Salman» Foto -

(Di sabato 17 novembre 2018) Per Trump si tratta di un alleato indispensabile: in chiave geo-politica per contrastare l'Iran in Medio Oriente, e in chiave economica per il petrolio e i maxi investimenti negli Usa, a partire ...