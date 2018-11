Omicidio Khashoggi | per la Cia il mandante è il principe bin Salman

Khashoggi - Cia : Omicidio ordinato da principe coronato saudita. Il giornalista attirato in una trappola : Khashoggi, i giornalisti di tutto il mondo leggono il suo ultimo editoriale in riproduzione.... Condividi 'La posizione accettata è che non c'è modo che questo sia accaduto senza che lui lo sapesse o ...