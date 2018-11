Omicidio Khashoggi | la Cia accusa il Principe e inguaia Trump in Medio Oriente

Khashoggi - sarebbe il principe saudita Mohammed bin Salman il mandante dell’ Omicidio : Sono cinque le persone condannate a morte per l’omicidio di Jamal Khashoggi , il giornalista saudita corrispondente del Washington Post fatto a pezzi il 2 ottobre dentro al consolato di Riad a Istanbul. Ma se fino a qualche ora fa sembrava certo il non coinvolgimento del principe saudita , oggi 17 novembre la Cia fa sapere che il mandante dell’omicidio sarebbe proprio lui, Mohammed bin Salman . A scriverlo è il Washington Post citando fonti ...

