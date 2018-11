Olanda | messa da 500 ore per non far espellere migranti Polizia non può intervenire in

In Olanda la polizia ha decrittato 285mila messaggi in codici di criminali e sventato reati : Young male thief stealing data from computer In Olanda la polizia è riuscita a decrittare 285mila messaggi crittografati dall’applicazione IronChat durante un’indagine sul riciclaggio di denaro sporco. Quest’intercettazione è stata possibile grazie a un errore di sistema di IronChat. Questi telefoni criptati permettevano di mandare solo messaggi di testo che venivano criptati con tecnologia end-to-end. Il server utilizzato per lo scambio ...