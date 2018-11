' ' Non so nulla di mio padre | sarebbe bellissimo se qualcuno riconoscesse mia madre nella

Leonardo Manera : «Volevo fare l'avvocato - ma Non rimpiango nulla. Torno in tv per far ridere gli italiani» : Facevo di tutto pur di andare in scena: mi capitava di fare spettacoli per bambini al pomeriggio, poi proseguivo lo show nei privé, di fronte a un pubblico che guardava ridendo ma anche guardando l'...

Rifiuti - Salvini torna all'attacco "Non posso far finta di nulla" : "Se produci Rifiuti quasi ovunque quei Rifiuti significano ricchezza e non devastazione della salute. Per il nostro bene bisogna avere il coraggio di dire alla nostra gente che non possiamo più fare finta di niente. Io non sono al Governo per fare finta di niente". Lo dice Matteo Salvini, a Milano. Segui su affaritaliani.it

'Agenzia spaziale Non si può fermare. Battiston? Nulla di strano' : Roma, 16 nov., askanews, - 'Il caso Battiston? Non conosco in dettaglio quello che ha indotto il governo ad operare in questo modo e non entro nel merito di motivazioni che non conosco. Posso dire che ...

Benvenuti : 'Asi Non si può fermare. Battiston? Nulla di strano' : Roma, 16 nov., askanews, - 'Il caso Battiston? Non conosco in dettaglio quello che ha indotto il governo ad operare in questo modo e non entro nel merito di motivazioni che non conosco. Posso dire che ...

"Agenzia spaziale Non si può fermare. Battiston? Nulla di strano" : Roma, 16 nov., askanews, - "Il caso Battiston? Non conosco in dettaglio quello che ha indotto il governo ad operare in questo modo e non entro nel merito di motivazioni che non conosco. Posso dire che ...

Zuckerberg di nuovo sotto accusa. “Non sapevo nulla della società di lobbyng che per Facebook screditava Soros” : Il fondatore del social network risponde alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per accostare le voci critiche al finanziare preso di mira da destra e populisti. “Abbiamo subito rotto il contratto”,...

Mark Zuckerberg sull’inchiesta del Nyt. “Non ne sapevo nulla. Ho grande rispetto per George Soros” : Il fondatore di Facebook ha risposto alle accuse del New York Times. Nega di aver dato lui l’ordine di assumere l’azienda di lobbying di Washington per screditare le voci critiche e accostarle al finanziare di origini ungheresi. “Abbiamo subito rotto il contratto”, racconta....

Donnarumma : 'Ronaldo? Non gli ho detto nulla - ero imbarazzato' : FIRENZE - La mancata qualificazione a Russia 2018 ' è stato il momento più brutto della mia pur breve carriera perché come squadra non meritavamo di essere fuori dai Mondiali e soprattutto Gigi Buffon ...

Donnarumma : 'Che emozione incontrare Cristiano Ronaldo. Non gli ho detto nulla - ero imbarazzato' : Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha concesso un'intervista a Rai Sport dal ritiro della Nazionale, in vista della partita di sabato sera a San Siro contro il Portogallo. Sul recente incontro con Cristiano Ronaldo in occasione dell'ultimo match di campionato con la ...

Annalisa Chirico : 'Matteo Salvini e il salvinismo esistono. Luigi Di Maio Non esiste - dietro di lui il nulla' : ' Matteo Salvini e il Salvinismo esistono, Luigi Di Maio non esiste, dietro di lui nulla, è a scadenza'. Annalisa Chirico, in diretta a Omnibus, su La7 , elogia il leader della Lega e massacra il ...

Morte Desiree : annullata l'accusa di omicidio volontario a 2 arrestati. Non fu stupro di gruppo : Lo ha deciso il Tribunale del Riesame rigettando l'accusa della Procura di Roma. I due extracomunitari sono ancora accusati di spaccio e di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima - ...

Dl Genova - De Falco : “Io fuori da M5S? Non so nulla. Non ho votato con opposizione - mio emendamento identico” : Ha poca voglia di parlare Gregorio De Falco all’indomani del voto in commissione sul dl Genova, nel quale il governo è stato battuto. “Non ho votato con opposizione – chiarisce De Falco – il mio emendamento era identico”. Di Maio lo accusa di votare contro le decisione del M5S per soldi e De Falco risponde così: “Zemekis ‘ritorno al futuro’. Ora devo fare i rendiconti e continuerò a versare tutto, ...

Morte Desirèe - il Riesame : "Non fu omicidio". I pm : "Andiamo avanti. Per noi Non cambia nulla" : La decisione del tribunale del Riesame di Roma, che ha fatto cadere per due degli arrestati per la Morte Desiree Mariottini l'accusa di omicidio volontario, non muta la posizione della Procura. I pm ...

Mangereste dei cioccolatini Pernigotti che di italiano Non hanno nulla? : Le speranze dei lavoratori dello storico stabilimento dolciario Pernigotti di Novi Ligure sono tutte rivolte alla riunione del tavolo tecnico convocato per giovedì prossimo al ministero dello Sviluppo ...