'Non c'e' calcio senza l'arbitro' : Al fischio finale di un match finito per la cronaca 5-3 anche un simpatico terzo tempo in stile rugby. ''L'obiettivo - spiega il tecnico della Omc Roma Massimo Cavallari - era un momento di ...

Serie A Story - Nono episodio. 2003-04 : il Milan si riprende il trono del calcio italiano trascinato da uno Shevchenko da Pallone d’Oro : Dopo diverse settimane, torniamo a ripercorrere la lunga storia del Campionato di Serie A. Eravamo rimasti al campionato 2002-03, con la Juve di Lippi che vince il suo secondo Scudetto consecutivo con due giornate di anticipo ma allo stesso tempo perde in finale di Champions League contro il Milan di Ancelotti ai calci di rigore. I rossoneri, centrata la doppietta Champions-Coppa Italia, puntano a vincere lo scudetto, l’unico trofeo che è ...

Calcio - Italia-Inghilterra Under21 1-2 : una doppietta di Solanke condanna gli Azzurrini. Kean Non basta : Niente da fare per l’Italia Under21 di Luigi Di Biagio scesa in campo quest’oggi al “Paolo Mazza” di Ferrara contro una forte Inghilterra. La selezione nostrana è stata infatti sconfitta 2-1 per effetto della doppietta di Solanke (8′ e 53′) che ben ha sfruttato gli errori difensivi della nostra compagine. Da sottolineare la grande partita di Kean, autore del gol del momentaneo pareggio italiano al 41′, ...

Calciomercato - dichiarazioni forti di De Jong sul Milan : “C’è confusione e Non ci andrei - meglio l’Inter” : Nonostante ormai fatichi a collocarsi ai piani alti del calcio europeo, l’Ajax continua a sfornare diversi talenti interessanti. Tra questi il classe 1997 Frenkie de Jong, centrocampista che ha già all’attivo 19 presenze e 2 gol nella stagione 2018-19. In un’intervista rilasciata a “Voetbal International”, il giovane dei lancieri ha parlato di due squadre del nostro campionato che lo stanno seguendo da vicino. ...

Calcio - Italia-Inghilterra Under 21 : Gigi Di Biagio “Avversario di livello - Non sarà mai un’amichevole” : La Nazionale Under 21 affronterà domani a Ferrara l’Inghilterra in amichevole. Un test molto importante e di grande prestigio per gli azzurrini di Gigi Di Biagio, che sfidano una squadra che si presenta agli Europei del prossimo anno da imbattuta nel suo girone di qualificazione. Il CT azzurro ha parlato, nella conferenza stampa della vigilia, dell’Inghilterra: “Siamo contenti di incontrare una squadra come la nazionale ...

I moduli nel calcio Non contano più come prima : L'Ultimo Uomo spiega come sia cambiata la concezione del modulo di gioco nel calcio contemporaneo, ed espressioni come "4-4-2" e "4-3-3" siano diventate obsolete

Un bar - un campo da calcio e una Nonna : Matteo Pedrini racconta 'Forte e in mezzo' : Poteva svolgersi in qualunque altro sport o addirittura in un diverso ambito, ma io conosco bene il calcio giocato e le sue dinamiche e quindi ho usato quello. Non si preoccupino quindi i nemici del ...

Calciomercato - Semplici : “Lazzari a gennaio Non si muove” : Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, in occasione degli Italian Sport Awards, a Nola ha parlato della situazione di Calciomercato di Manuel Lazzari, uno dei giocatori più promettenti della squadra di Ferrara, su cui molti club hanno messo gli occhi. “Lazzari? E’ cresciuto molto ma i meriti sono del ragazzo sicuramente, mi auguro e penso di […] L'articolo Calciomercato, Semplici: “Lazzari a gennaio non si muove” ...

Psg - Mbappé : 'Nel calcio girano cifre indecenti - ma il mercato è così e io Non voglio rivoluzionarlo' : Il mondo del calcio e il mercato, però, funzionano così. E io non voglio rivoluzionare questo sistema, lo rispetto. Credo bisogna saper rimanere al proprio posto". Mbappé ha poi spiegato un lato del ...

L'arbitro Chapron : 'Io - l'unico a dire no a Ibrahimovic. Il calcio a Diego Carlos? Non volevo' : difficile pensare che qualcuno possa dire di no a Zlatan Ibrahimovic . Ma c'è stato chi, in passato, ha avuto il 'coraggio' di non assecondare le richieste dell'attaccante svedese. Si tratta di Tony ...

Conflitto d’interessi - Salvini : “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile : “Domani incontro rappresentante arbitri” : “La legge sul Conflitto d’interessi? Non è una mia priorità“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, secondo cui è più importante porre un freno alle aggressioni che subiscono gli arbitri di calcio giovanile e categorie minori: “È una questione di legalità”. L'articolo Conflitto d’interessi, Salvini: “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile: “Domani incontro ...

Allegri : 'Nel calcio conta essere efficaci - Non divertenti' : Roma, 12 nov., askanews, - 'A calcio bisogna essere efficaci e non divertenti, altrimenti non si vince e ci arrabbiamo tutti. Vediamo di portare a casa quello che c'è da portare a casa, lavorare bene ...

La neuropischiatria e quei tifosi del Napoli che “questo Non è calcio” : Le domande dei bambini Mai banali le partite del Napoli. Da una parte ti pongono dinanzi ai grandi misteri della natura. La mente ancora fresca di giovinezza dei tuoi figli ti regala quesiti cui la fisica difficilmente sa dare risposta. “Perché il campo è più bagnato a sinistra che a destra?” Ti accorgi che sai spiegare la meccanica delle eclissi solari e il motivo per cui la sirena di una ambulanza che si allontana è diversa rispetto a quella ...

Calcio - Savona. I dubbi del presidente Cavaliere sull'arrivo del Savona : "Nessuna preclusione - ma il campo due squadre Non le regge" : ... parlando anche dell'imminente arrivo al Bacigalupo dell'Albissola , pronta a disputare presso l'impianto di Legino le proprie partite interne: 'Sono stato convocato dall'Assessore allo Sport del ...