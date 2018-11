“No Salvini day” | in rete insulti e commenti di odio contro gli studenti

Istruzione - migliaia di studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei tagli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

Rifiuti - Salvini : “In Campania servono inceneritori per risolvere emergenza”. Di Maio : “Non c’entrano beneamata ceppa” : Per uno “occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore in ogni provincia”. Per l’altro, che non lo cita ma a lui si riferisce, gli inceneritori “non c’entrano una beneamata ceppa” e “non sono nel contratto di governo”. Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano sui Rifiuti della Campania, tema storicamente caro al Movimento Cinque Stelle. Ad accendere la miccia è la visita del ...

Fico porta il film su Cucchi alla Camera - Salvini declina l’invito : “Non ho tempo” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha organizzato a Montecitorio una proiezione del film sul caso di Stefano Cucchi, "Sulla mia pelle", per la giornata di martedì. All'evento non parteciperà il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. "Domani sono molto impegnato" ha risposto il leader del Carroccio.Continua a leggere

Cucchi - alla Camera proiezione del film “Sulla mia pelle”. Salvini : “Non ho tempo per il cinema” : L’appuntamento è per domani, martedì 13 novembre, alle 18. Nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari (via di Campo Marzio 78) viene proiettato il film “Sulla mia pelle”, di Alessio Cremonini, che racconta gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. alla presentazione del film, voluta dal presidente della Camera Roberto Fico e che sarà trasmessa in diretta webtv sul sito di Montecitorio, oltre al regista ci saranno il ...

Conflitto d’interessi - Salvini : “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile : “Domani incontro rappresentante arbitri” : “La legge sul Conflitto d’interessi? Non è una mia priorità“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, secondo cui è più importante porre un freno alle aggressioni che subiscono gli arbitri di calcio giovanile e categorie minori: “È una questione di legalità”. L'articolo Conflitto d’interessi, Salvini: “Non è una mia priorità”. E parla di calcio giovanile: “Domani incontro ...

Elisa Isoardi risponde ai follower che l’attaccano per la foto a letto con Salvini : “Non capite quanto amore c’è?” : “Ma perché lo avrei umiliato? È una foto molto dolce, non capite quanto amore c’è?“. Elisa Isoardi ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della sua relazione con Matteo Salvini e lo ha fatto rispondendo alle critiche di chi, commentando quella che è diventata “la foto della rottura”, l’aveva criticata accusandola di indelicatezza. In molti infatti, si erano scagliati contro la conduttrice de La Prova del ...

Maltempo - Salvini ai Sindaci del Nord Est : “Non vi abbandoneremo” : Il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, “rassicura i Sindaci del Nordest. Alcuni amministratori locali hanno espresso preoccupazione dopo i danni del Maltempo”. “Il governo lavora in silenzio e con serieta’. Non vi abbandoneremo” dice Salvini. Il responsabile del Viminale “è in costante contatto con molti amministratori locali, a partire dai presidenti di Regione”. L'articolo ...

Prescrizione - Salvini : “Non ci sarà senza la riforma del processo penale” : Al di là del compromesso raggiunto sulla Prescrizione, tra M5s e Lega la tensione resta, così come il nodo politico. Perché se Bonafede e Di Maio insistono nel considerare riforma della Prescrizione e riforma penale come “due cose separate” e “non legate”, dopo la ministra leghista Bongiorno che aveva parlato di “riforme inscindibili”, ora è il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, a precisare: ...

Dl Sicurezza - Salvini : “Non regaleremo più finti permessi di soggiorno a chi spaccia e stupra” : "Dopo mesi di lavoro offro agli italiani, che mi pagano lo stipendio, non solo il decreto, ma anche un provvedimento sull'immigrazione, non spenderemo più 35 euro al giorno ad immigrato, abbiamo dato una bella sforbiciata", ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini ospite a Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso.Continua a leggere

Isoardi-Salvini - lei : “Ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa”. E allora che ci facevano i “Nostri” a Venezia? E i messaggi di lui per “La prova del cuoco”? : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati. Sì ma non lunedì, quando la notizia è uscita su tutti i giornali. Due mesi e mezzo fa. Il che, se la matematica non inganna, significa più o meno a metà agosto, scegliete voi se prima o dopo il pranzo di Ferragosto. Ora, una volta metabolizzato il fatto che si sono separati – e cancellata dagli occhi l’ultima immagine di loro due a letto insieme – sorge spontanea una domanda: ma ...

Riforma prescrizione - Bonafede : “È nel contratto”. Salvini : “No a processi infiniti” : È ancora stallo tra Lega e M5S sul ddl anticorruzione. Il ministro della Giustizia: "La Riforma della prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau". Salvini: "L'importante è farle bene queste riforme, evitando che i processi durino all'infinito, altrimenti è una sconfitta per tutti". Prova a mediare il premier Conte.Continua a leggere

Decreto Sicurezza - Salvini lo blinda : “Non lo cambiamo” - Di Maio avvertito : Decreto Sicurezza, il clima tra M5S e Lega non è molto sereno, la tensione è salita a livelli preoccupati Matteo Salvini non ne vuole sapere: il testo del Decreto Sicurezza e immigrazione non si tocca, “lo voteremo così com’è”. A nulla è valso finora il pressing del suo dirimpettaio a Palazzo Chigi Luigi Di Maio per ammorbidire l’articolo 1. Il cuore del Decreto, quello che definisce le regole per ottenere una protezione ...

Salta il taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini - lui si giustifica : “Non governo da solo” : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini non ci sarà nella prossima legge di Bilancio. Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio si giustifica: "Non riesco a fare tutto e subito. Se governassi da solo potrei fare tante cose velocemente. Non governo da solo. Nel 2019 interverremo sulle accise più vecchie".-- Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà nella prossima ...

Taglio accise - Salvini manca la promessa : “Non governo da solo”. Poi sbaglia prezzo : “Un litro di verde? 1 - 4 euro” : L’aveva promesso in campagna elettorale con un video postato sui social. Eppure nella manovra Matteo Salvini manca una promessa elettorale: il Taglio delle accise che pesano sul costo del carburante portando l’Italia ad avere “la benzina più cara d’Europa”. Oggi Salvini, intervenuto all’Assemblea degli armatori italiani a Roma, prova a giustificarsi: “Non sono al governo da solo”. Colpa dei 5 ...