Nintendo | le azioni subiscono il più grande calo dal 2016 dopo il crollo in borsa di

(Di sabato 17 novembre 2018)cala in, il prezzo delleè infatti sceso del 10%, determinando il piùda due anni a questa parte, riportalife.Il prezzo delledellaN ha iniziato a scendere ieri mattina (ora locale giapponese), e non hanno arrestato la loro discesa per tutta la giornata di negoziazione in.Per parlare di un po' di numeri, lesono scese fino ad un massimo di 31.350 ¥, per poi stabilizzarsi ad una cifra un po' maggiore verso la fine della giornata.Read more…