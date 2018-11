Neymar show | tunnel pazzesco a Cavani | il Matador ‘umiliato’ dal brasiliano VIDEO

LIVE Napoli-Psg - Champions League in DIRETTA : show al San Paolo - Mertens e Insigne vs Cavani - Neymar e Mbappé : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Psg, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al San Paolo è atteso il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i partenopei in un match importante per la qualificazione agli ottavi di finale. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, attualmente secondi nel gruppo C a quota 5 punti, cercheranno la vittoria per garantirsi una chiara situazione ...