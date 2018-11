Netflix sta imparando a essere meno Netflix

Netflix sta testando un abbonamento scontato valido solo per smartphone e tablet : Netflix ha iniziato a testare in Asia un nuovo tipo di abbonamento economico valido solo per dispositivi mobili. Negli scorsi giorni in Malesia, oltre ai soliti abbonamenti “Base” “Standard” e “Premium”, ne è comparso uno “Mobile” al costo di 17 ringgit

Foto dello speciale natalizio di Sabrina su Netflix - nuovo look per la protagonista dopo il finale shock : Netflix ha svelato le primissime Foto dello speciale natalizio di Sabrina. dopo il finale di stagione shock, la protagonista si mostra in un nuovo look insieme alle immancabili zie e ai suoi amici. L'episodio, dal titolo Chilling Adventures of Sabrina: A Midwinter’s Tale, debutterà sulla piattaforma il prossimo 14 dicembre. Le otto Foto dello speciale natalizio di Sabrina offrono un primo sguardo a ciò che vedremo. In un'immagine ...

Ufficiale la data di messa in onda di Una Serie di Sfortunati Eventi 3 : il promo dell’ultima stagione della serie Netflix : Netflix ha annunciato la data di messa in onda di Una serie di Sfortunati Eventi 3. L'ultimo capitolo della saga con Neil Patrick Harris sta per arrivare e i fan dovranno fare i conti con il fatto che questo sarà il gran finale come annunciato ormai un anno fa. C'era davvero tanta carne al fuoco grazie ai libri scritti dall'autore statunitense Lemony Snicket, all'anagrafe Daniel Handler, ma l'attore ha deciso di non voler andare oltre la terza ...

'Una serie di sfortunati eventi' - il teaser della stagione finale firmata Netflix : La terza ed ultima stagione di Una serie di sfortunati eventi debutta sul catalogo on demand del colosso dello streaming a partire dal 1 gennaio 2019 in tutto il mondo.

Disney diventa plus e sfida Netflix : cartoon e film in streaming - anche Star Wars : Dalle voci si è passati ai fatti. Disney fa sul serio ed entro il 2019 lancerà Disney + , il servizio della multinazionale californiana per vedere in streaming film e serie tv . Si preannuncia ...

Avremo una terza stagione di Castlevania su Netflix : Netflix ha rinnovato la sua serie animata dedicata al franchise videoludico di Castlevania per una nuova stagione, la terza per la precisione.Come riporta Deadline, la stagione 3 della serie fantasy medievale prodotta dal colosso dello streaming, offrirà altri 10 nuovi episodi che proseguiranno il cammino iniziato, e protrattosi con la seconda stagione (da otto episodi) appena pubblicata.La serie è scritta dalla penna del prolifico scrittore (e ...

BoJack Horseman rinnovato per la sesta stagione - Netflix conferma nuovi episodi per la serie animata : BoJack Horseman rinnovato. L'irriverente serie animata di Netflix tornerà per una sesta stagione, prevista per il 2019. Non c'erano dubbi riguardo la produzione di nuovi episodi. Di recente, il creatore dello show, Raphael Bob-Waksberg, aveva parlato del futuro di BoJack Horseman, stuzzicando i suoi fan su una possibile sesta stagione: "Ogni stagione sono sempre più fiero della serie e felice delle scelte che stiamo facendo. Penso che ...

Castlevania : è ora disponibile la seconda stagione della serie animata Netflix : la serie Netflix di Castlevania, basata sulla celebre saga videoludica, ha riscosso un certo successo quando un anno fa arrivava sulla piattaforma di streaming con la prima serie, e ora possiamo finalmente proseguire con l'avventura imbarcandoci nella seconda stagione.La stagione 2 è infatti disponibile su Netflix, per la gioia di tutti gli appassionati della serie animata, riporta Comicbook.Vedremo raddoppiato il numero degli episodi, per un ...

La Casa di Carta 3 - Netflix celebra con un video l'avvio delle riprese della terza stagione : Tornano a risuonare le note di Bella Ciao nel video con cui Netflix annuncia l'avvio delle riprese della terza stagione de La Casa di Carta, la serie tv spagnola diventata un fenomeno internazionale grazie al passaparola social e alla condivisione sulla piattaforma di streaming.Nata su Antena 3 e poi approdata su Netflix divisa in due stagioni in cui è stata raccontata la rapina all'interno della zecca di stato spagnola, La Casa di Carta è ...

Atypical rinnovata da Netflix per la terza stagione - nuovi episodi in arrivo per la serie con Keir Gilchrist : Atypical rinnovata. Netflix ha confermato la produzione di una terza stagione per la serie acclamata dalla critica, creata, prodotta e scritta da Robia Rashid (già dietro How I Met Your Mother, Will & Grace). Il nuovo atto sarà composto da dieci episodi. La seconda stagione è stata pubblicata sulla piattaforma il mese scorso, e ha visto Elsa e Doug affrontare le conseguenze della loro crisi matrimoniale, mentre Casey cerca di adattarsi ...

Una new entry de La Casa di Carta 3 conferma il progetto di una quarta stagione della serie Netflix : La new entry de La Casa di Carta 3 Rodrigo de la Serna ha confermato che è già in cantiere una quarta stagione della serie Netflix creata da Alex Pina. L'attore, già visto ne "I Diari della motocicletta" ha dichiarato di essere vicino alla firma del contratto per un ruolo nella terza stagione della serie spagnola diventata ormai un cult, aggiungendo che sarà anche nella quarta che è già nei piani di Netflix. Dopo aver rinnovato La Casa de ...

Come stanno i conti di Netflix e perché misura il successo in fan su Instagram : Netflix si rialza in fretta e inizia a correre. Dopo una secondo trimestre deludente, la società ha chiuso un terzo periodo oltre le attese sia nel conto economico che (soprattutto) per i nuovi utenti. Il titolo ha reagito con un balzo del 10%. La piattaforma continua a giocarsi molto con le produzioni originali. E per attrarre talenti usa anche Instagram. Fatturato e utile in crescita Netflix ha chiuso il terzo trimestre con un utile ...

Daybreak : Matthew Broderick protagonista del nuovo drama Netflix : Daybreak è il nuovo titolo firmato Netflix, che riporterà sul piccolo schermo Matthew Broderick. Lo vedremo nei panni del protagonista per un dramedy firmato da Aron Eli Coleite, autore di Heroes ed altri titoli ed al fianco di Brad Peyton che sarà anche regista. Daybreak vedrà Broderick nel ruolo dell’allegro Preside Burr. Daybreak promuove la graphic novel di Brian Ralph Netflix ha deciso di puntare tutto sul mondo letterario. Ormai è ...