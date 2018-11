Nel Pd in cerca di leader resta tutto da definire | dopo l' Assemblea | senza Renzi | | data

Ricerca : dal Politecnico Torino la sfida Ue per voli Nella stratosfera : Esplorare la possibilita’ di voli ad alta velocita’ per il trasporto passeggeri nella stratosfera. E’ l’obiettivo del progetto europeo “Stratofly”, coordinato dal Politecnico di Torino alla guida di un consorzio formato da centri di Ricerca di Belgio, Olanda, Germania, Francia, Svezia e Spagna. Un cambiamento rivoluzionario che permetterebbe di spostare in tempi adesso impensabili non solo oggetti ma anche ...

Donna cade mentre cerca funghi Nella zona di Gouta : mobilitazione di soccorsi in atto : mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio nella zona di Gouta, al confine con la Francia, per una Donna caduta mentre cercava funghi nel bosco. Sul posto, particolarmente difficile da raggiungere, ...

Autorità portuale - Cuomo ancora Nel comitato. Bando per cercare un esperto : BRINDISI - Il Comune di Brindisi cerca un esperto in materia portuale per sostituire Gianluca Cuomo nelle sedute del comitato portuale, non essendo più l'ingegnere in servizio a Palazzo di città, ...

GR : il nuovo carcere cantonale cerca partner Nel settore privato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Edoardo ViaNello e le difficoltà economiche : "Mina mi ha cercato in hotel - ma dormivo in tenda" : Ospite della trasmissione di Rai2 'Vieni da me', il cantante ha raccontato le peripezie vissute ai tempi del debutto nella...

La storia della ricercatrice Francesca Santoro : “Io - la prima italiana Nella lista innovatori under 35. Ecco come ho fatto” : Riuscire a fare ricerca in Italia e vincere un riconoscimento a internazionale a 32 anni non capita tutti i giorni, anzi, quello assegnato a Francesca Santoro, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Napoli, è il primo premio assegnato a una ricercatrice italiana dalla prestigiosa rivista di tecnologia del Massachusetts Institute of Technology di Boston, l’MIT Technology Review, che da 20 anni seleziona i progetti più promettenti ...

Il Milan cerca il regista : Tonali già Nel mirino : Sulle tracce di Sandro Tonali c'è anche il Milan . La società rossonera da tempo sta monitorando le prestazioni del centrocampista classe 2000 del Brescia, da qualche giorno convocato per la prima ...

Spazio : accordo ESA-Tor Vergata - collaborazione Nel settore della ricerca scientifica e tecnologica : L’Agenzia Spaziale Europea e l’università di Tor Vergata rafforzano la collaborazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in ambito spaziale: firmato oggi accordo bilaterale dal professor Giuseppe Novelli, rettore dell’ateneo romano e dall’ingegner Franco Ongaro, capo del Direttorato Tecnologia Ingegneria e Qualita’ ESA-ESTEC. Le collaborazioni saranno focalizzate su alcuni specifici temi, quali ...

Cercami a Parigi : su Disney ChanNel la storia di Lena - la ballerina che viaggia Nel tempo : Da lunedì 5 novembre alle 20.40 arriva in 1Tv assoluta su Disney Channel , Sky, canale 613 e Sky On Demand, la nuova serie Cercami a Parigi. In onda ogni settimana dal lunedì al...

Scomparsa di Gessica Lattuca - svolta Nelle indagini : una telefonata anonima indica dove cercare il corpo : Una voce femminile con una telefonata anonima giunta ai carabinieri nei giorni scorsi, avrebbe fornito indicazioni su dove cercare il corpo di Gessica Lattuca, madre di quattro figli svanita nel...

Ricerca : lo studio - il Gps Nel cervello “organizza” i pensieri : Come pensano gli esseri umani? Fino a poco tempo fa, sembravamo lontani da una risposta definitiva. Ma ora pare proprio che un Gps nel cervello possa essere alla base di questo processo. Una sorta di navigatore che ‘indirizza‘ i pensieri, descritto dagli scienziati del Max Planck Institute per le scienze cognitive umane di Lipsia e dell’Istituto Kavli di Trondheim (Norvegia), tra cui il premio Nobel 2014 Edvard Moser, su ...

Telethon - la maratona per la ricerca per la prima volta senza Fabrizio Frizzi : condurrà AntoNella Clerici : Torna anche quest'anno la maratona di Telethon sulla Rai, per la prima volta senza il suo conduttore e sostenitore storico, Fabrizio Frizzi . L'evento a sostegno della ricerca scientifica tornerà ...

“La Tav - opera da interrompere : Nel tunNel già scavato facciamo un centro di ricerca” : «È un’opera da interrompere e nella parte di tunnel già scavata si potrebbe pensare di inserire un centro di ricerca per esperimenti su neutrini e materia oscura». A parlare è Angelo Tartaglia, membro della commissione sulla Tav voluta dall’amministrazione 5 stelle del Comune di Torino che, insieme ai suoi colleghi, ha snocciolato dati per spiegare...

Vita intelligente Nel cosmo : se invece di cercare gli alieni provassimo ad attirare la loro attenzione? : La ricerca di segnali di Vita intelligente nel cosmo è da sempre uno dei motori dell’esplorazione spaziale. Dalle emissioni radio ai segnali luminosi, i candidati passati in rassegna per stanare possibili E.T. sono stati molteplici, fino ad oggi senza successo. Ma se invece di cercare gli alieni provassimo ad attirare la loro attenzione? È la proposta di una nuova ricerca dell’MIT americano, secondo cui le moderne tecniche laser potrebbero, in ...