' Ndrangheta | Processo Stige | Cgil si costituisce parte civile  

Processo Aemilia - il procuratore : “Per ripulire Reggio da ‘Ndrangheta c’è bisogno di più forze - ora carenza d’organico” : “Per eliminare la ‘ndrangheta dobbiamo ripulire il territorio dalla domanda di soluzioni illecite della quale essa si alimenta. Ma in questa città c’è una cronica carenza di organico in Procura e sarà mia cura chiedere l’adeguamento del personale necessario alle sfide che ci attendono”. La denuncia arriva dal procuratore capo di Reggio Emilia, Marco Mescolini, pubblico ministero al Processo Aemilia, che ha sottolineato la necessità di ...

Processo Aemilia - Iaquinta : "Ho paura solo a sentire la parola 'Ndrangheta" : Intervista a Le Iene Show dopo la condanna di primo grado: "Si parla solo di me e mio padre ma siamo innocenti"

Aemilia - storia del maxi-processo contro la 'Ndrangheta al Nord - : Il procedimento è partito con l'operazione che nel gennaio 2015 ha portato all'arresto di 160 persone. Tra le accuse anche l'esistenza di un'associazione in Emilia Romagna legata alla cosca Grande ...

Reggio E. - condannato a processo 'Ndrangheta prende 5 ostaggi : Roma, 5 nov., askanews, - Cinque dipendenti dell'ufficio postale di Pieve Modolena, una frazione di Reggio Emilia, sono stati presi in ostaggio da un uomo, Francesco Amato, condannato il 31 ottobre a ...

Processo Aemilia - condannato per 'Ndrangheta prende ostaggi in un ufficio delle Poste dei Pieve Modolena : Un imputato condannato pochi giorni fa nel maxi-Processo di 'ndrangheta "Aemilia", da allora irreperibile, si è asserragliato dentro l'ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, con un coltello.Dai primi accertamenti avrebbe fatto uscire tutti i clienti, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra i quali la direttrice. Sul posto le forze dell'ordine che hanno chiuso le strade e hanno avviato trattative.

Processo di 'Ndrangheta “Aemilia” - Iaquinta sbotta : “condannato perchè calabrese” : Sono ore difficili per l’ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta., condannato a due anni nel Processo di ‘Ndrangheta Aemilia, inizialmente la DDa aveva chiesto sei anni per reati di armi, il padre Giuseppe è stato accusato di associazione mafiosa e condannato a 19 anni. Ecco la reazione furiosa di Iaquinta: “Il nome ‘ndrangheta non sappiamo neanche cosa sia nella nostra famiglia. Non è possibile. Mi hanno rovinato ...

Processo Aemilia - il procuratore capo di Bologna : ‘Soddisfatto - ma queste condanne non fermano la ‘Ndrangheta in Emilia’ : La sentenza di Aemilia, emessa dai giudici Caruso, Beretti e Rat, incontra la soddisfazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, che ha prima coordinato le indagini e poi condotto i processi di Bologna e Reggio Emilia con i sostituto procuratori Beatrice Ronchi e Marco Mescolini. Il procuratore capo Giuseppe Amato ringrazia i due pubblici ministeri e l’enorme lavoro svolto che ha portato alla sentenza di oggi. Amato segnala però, ...

Chi è Vincenzo Iaquinta - l'ex calciatore della Juventus condannato nel processo di 'Ndrangheta Aemilia - : condannato in primo grado a due anni di carcere nel processo di 'ndrangheta "Aemilia", l'ex calciatore può vantare una carriera importante: fu tra i 23 campioni del mondo di Berlino e ha vestito la ...