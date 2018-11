NBA | la gara assurda di Donovan Mitchell | 35 tiri e 0 assist ' Non può succedere | io non

Preseason NBA - San Antonio-Atlanta : Trae Young vince la gara con una tripla da centrocampo [VIDEO] : Trae Young autore di una delle giocate più belle della notte di Preseason NBA, una tripla dalla distanza che ha chiuso i conti contro gli Spurs San Antonio-Atlanta, partita di Preseason NBA, punteggio di 127 pari. La palla è in mano ad Atlanta che a pochi secondi dal termine dell’incontro ha una chance di vincere la gara contro i più quotati Spurs. A gestire l’ultimo possesso ci pensa Trae Young, il quale palleggia, palleggia, ...

NBA - Gallinari show nella notte : il VIDEO della gara sontuosa del “Gallo” : Danilo Gallinari è sceso in campo nella notte NBA con i suoi Clippers per una gara di preseason contro Minnesota: grande prestazione del Gallo Danilo Gallinari è parso subito in grande forma con i suoi Clippers. Dopo un’estate utile a recuperare la miglior condizione dopo il problema alla mano, il Gallo è tornato in campo in grande stile nella notte di preseason NBA, con un’ottima prova contro Minnesota. 22 punti messi a segno ...

NBA - J.R. Smith e l'errore di gara-1 contro gli Warriors : 'Sbaglia chiunque - poteva succedere a tutti' : "Ho fatto casino talmente tante volte nella mia vita che non posso fermarmi e diventare matto ragionando soltanto su un episodio". Una frase che suonerebbe ipocrita se pronunciata da molti, ma non da ...

NBA – Nick Young sfida Gilbert Arenas in una gara da 3 punti : ‘Agent Zero’ segna 95 canestri su 100! [VIDEO] : Nick Young ha sfidato Gilbert Arenas in una gara da 3 punti, salvo poi non presentarsi: l’ex cestista NBA ha dunque provato la challenge da solo, segnando 95 canestri su 100 Dopo essersi laureato campione NBA con i Golden State Warriors ed essere attualmente rimasto senza squadra, Nick Young si è divertito a sfidare Gilbert Arenas ad una gara di 100 tiri da 3 punti, con un simpatico video social. Gilbert Arenas ha accettato, ...