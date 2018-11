Nazionale | Bonucci | “Inutile pensare al passato | ripartiamo con Mancini”

Nazionale - Bonucci : ''Ripartiti in campo - ora bisogna farlo anche fuori'' : MILANO - La Nations League ha già fatto una vittima illustre: la Germania è retrocessa in serie B , dimostrando di non essersi ripresa dalla batosta del Mondiale. La Nazionale, invece, ha rialzato la ...

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini e Bonucci rientrano prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Nazionale - Bonucci : “Ventura merita un’altra chance” : ”Sono contento che Ventura sia tornato ad allenare, io non posso che dirgli grazie, io sono nato con lui, nel Bari. Dopo la Svezia c’è stato un gioco al massacro anche se sia lui che noi abbiamo avuto delle colpe. Gli auguro di far bene, è importante per lui ritrovare una panchina per dimostrare di poter avere un’altra chance dopo la mancata qualificazione al Mondiale”. Così si è espresso Leonardo Bonucci ...

Nazionale - Bonucci : “Ventura merita un’altra chance” : ”Sono contento che Ventura sia tornato ad allenare, io non posso che dirgli grazie, io sono nato con lui, nel Bari. Dopo la Svezia c’è stato un gioco al massacro anche se sia lui che noi abbiamo avuto delle colpe. Gli auguro di far bene, è importante per lui ritrovare una panchina per dimostrare di poter avere un’altra chance dopo la mancata qualificazione al Mondiale”. Così si è espresso Leonardo Bonucci ...

Nazionale - Bonucci tra Nations League - giovani - politica ed ex ct : ecco le parole del difensore : A circa due giorni dalla gara decisiva di Nations League contro la Polonia, Leonardo Bonucci si è pronunciato sull’importanza della partita e sulla competizione in generale: “È una gara molto importante, che dobbiamo vincere. Dentro o fuori? Poco ci manca… A me la Nations League piace, non sono d’accordo con Klopp. E’ un torneo che ti permette di giocare per i tre punti, dà quindi stimoli importanti. E speriamo che la ...

Bonucci : “alla Nazionale manca il salto di qualità” : “Quali qualità della Juve trasmetterei a questa Italia per rilanciarsi? Esperienza e qualità, in questo momento alla Nazionale manca questo salto anche se cominciamo a intravederlo nei nostri giovani”. E’ la ricetta di Leonardo Bonucci, nel ritiro azzurro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la trasferta di domenica con la Polonia, decisiva per la Nations League. “Se guardiamo la rosa della Juve è ...

Nazionale - Bonucci : 'La qualità Juve per rilanciare l'Italia' : 'Quali qualità della Juve trasmetterei a questa Italia per rilanciarsi? Esperienza e qualità, in questo momento alla Nazionale manca questo salto anche se cominciamo a intravederlo nei nostri giovani'.

Nazionale - Bonucci risponde alle gravi accuse dell’ex Ct Ventura : Gian Piero Ventura attacca, Bonucci risponde a tono all’ex Ct della Nazionale italiana più disastrosa degli ultimi anni L’ex Ct della Nazionale italiana, Gian Piero Ventura, ha parlato di delegittimazione del suo ruolo dopo la gara contro la Spagna. I calciatori avrebbero remato contro il tecnico a detta di Ventura, un’accusa molto grave alla quale Bonucci oggi ha risposto in conferenza stampa. “Credo che sia ...