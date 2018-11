: Ieri in campo @Miralem_Pjanic e #Kean (un gol per lui in #U21! ????????) Oggi... ?? - juventusfc : Ieri in campo @Miralem_Pjanic e #Kean (un gol per lui in #U21! ????????) Oggi... ?? - acmilan : ?????????? | @UEFAEURO ?? Questa sera a San Siro gli @azzurri sfideranno il Portogallo ???? Crucial Nations League match to… - AAlciato : In caso di qualificazione dell’Italia, la Final Four di Nations League verrà ospitata da Torino (giugno 2019, stadi… -

L'non trova il gol cola San Siro e chiude col 2° posto la prima avventura in. Azzurri padroni del campo per oltre un' ora. Botta di Insigne respinta da Rui Patricio, Immobile infelice sul tap-in. Diagonale di Florenzi, largo.Rui Patricio ha la meglio su Immobile in uscita. Colpo di testa di Bonucci su punizione, palo sfiorato. Cross di Biraghi, pronta girata di Chiesa, Fonte sfiora quanto basta per mandare in corner. Pericoli lusitani, quando l'cala,con Joao Mario e Carvalho (parata di Donnarumma)(Di sabato 17 novembre 2018)