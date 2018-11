Nasconde la figlia per due anni nel bagagliaio |  il caso che scuote la Francia

Nasconde per due anni la figlia nel bagagliaio/ Mamma francese a processo : bimba oggi è invalida e non parla - IlSussidiario.net : Francia, Nasconde figlia nel bagagliaio per due anni: scoperta dal meccanico, insospettito da alcuni rumori. La bambina oggi è invalida.

Francia - mamma partorisce e Nasconde la figlia nel bagagliaio : accusata di maltrattamenti : Una donna ha nascosto la figlia nel bagagliaio della sua auto perché non voleva che venisse scoperta la sua relazione extraconiugale. E' successo in Francia, dove Rosa Maria Da Cruz, una donna di cinquant'anni, ha nascosto la gravidanza per poi crescere la bambina per due anni all'oscuro di tutti, famiglia compresa. Ora su di lei pende una accusa di maltrattamenti su minore, nell'attesa di essere processata. La bambina invece potrebbe restare ...

Nasconde la figlia nel bagagliaio dell’auto per 2 anni : salvata “a pochi minuti dalla morte” : Rosa Maria Da Cruz, 50enne francese, avrebbe avuto la piccola da una relazione extraconiugale. Per questa ragione ha deciso di Nascondere letteralmente la sua esistenza, facendola vivere nel bagaglio di un'auto. Motivo per il quale la piccolina è affetta da gravi disturbi dello sviluppo. La sconcertante scoperta è stata fatta da alcuni meccanici.--Una donna francese di 50 anni ha tenuto nascosta la figlia nel bagagliaio di un'auto dopo aver ...

"Ripulisce" lo scaffale dei liquori al supermercato e li Nasconde nella carrozzina della figlia. Denunciato dalla polizia : UMWEB, Perugia. Nel tardo pomeriggio di martedì i poliziotti della Volante sono intervenuti presso un supermercato della periferia cittadina, a seguito di una segnalazione di furto all'interno dell'...