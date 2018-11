Napoli | uomo colto da malore nella folla di San Gregorio Armeno | paura e polemiche

Napoli - ritrovati due scheletri nella stazione Duomo/ Video - macabra scoperta durante lavori metropolitana - IlSussidiario.net : Napoli, ritrovati due scheletri nella stazione Duomo: Video. La macabra scoperta durante lavori metropolitana: ultime notizie

Napoli - il giallo della metropolitana : dalla stazione Duomo emergono due scheletri : Non sono i primi che vengono ritrovati. Già nel 2004, tra i tanti ritrovamenti, spuntò un'urna funeraria con lo scheletro di un bambino, cosa che fece già pensare...

Napoli - la nuova stazione Duomo della metro aprirà nel 2019 : 'Sarà la più bella al mondo' : Ben presto, Napoli potrebbe ospitare la stazione della metropolitana più bella del mondo. È quanto dichiarato al "Corriere del Mezzogiorno" da Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli, la coppia di architetti che sta lavorando al progetto da qualche anno. La stazione Duomo della Linea 1 della metropolitana di Napoli dovrebbe aprire i battenti nel 2019: farà da anello di congiunzione tra le fermate Università e Municipio, andando così ad ...

Napoli - sgombero tra le tensioni : feriti tra residenti e poliziotti - uomo colto da malore : Altissima tensione questa mattina a Napoli nella zona collinare per l'esecuzione di uno sgombero di due famiglie le cui abitazioni - secondo quanto deciso dal giudice - sono abusive e...

Napoli - sgombero tra le tensioni : arriva la polizia - uomo colto da malore : Altissima tensione a Napoli dov'è in corso uno sgombero contrastato. Durante l'intervento della polizia, un uomo s'è accasciato al suolo colpito da malore. L'ambulanza...

Napoli - Ruiz adesso è una certezza. Altro che uomo del mistero : La novità vera è lui. Per il resto, il Napoli si regge forte sulle spalle di un gruppo collaudato, che da qualche anno contende alla Juventus quello scudetto che da queste parti manca, ormai, da 28 ...

Genoa-Napoli 1-2 : Fabian Ruiz è l’uomo della pioggia : Genoa-Napoli 1-2, rimonta nella ripresa del Napoli. Kuoame nel primo tempo, Fabian Ruiz e autogol di Biraschi nella ripresa, dopo l’interruzione per pioggia. Primo tempo Partita ad altissima intensità, ogni azione è pericolosa, per colpa di un Napoli disordinato e con pessime distanze tra i reparti. In realtà la squadra di Ancelotti è quella che va più vicina al gol, palo di Insigne e poi tiro di Zielinski deviato da un difensore del ...

A Napoli arriva “La Notte dei Musei in Via Duomo” : aperti otto siti museali fino a tarda sera gratis : Il 9 novembre in occasione della "Notte dei Musei di Via Duomo” a Napoli sarà possibile visitare otto gioielli del nostro patrimonio museale gratuitamente fino a tarda sera. I siti sono disposti sulla storica strada dell’arte, che collega via Foria con via Marina, via che festeggia 130anni e vuole diventare la nuova strada del turismo smart di Napoli.Continua a leggere

Napoli - arriva la notte dei Musei di via Duomo : Il 9 novembre a via Duomo appuntamento con la notte dei Musei: otto siti straordinari aprono gratuitamente fino a mezzanotte per far scoprire la bellezza di questo concentrato straordinario di arte e ...

Napoli - Insigne è l'uomo Champions. Con Ancelotti la consacrazione : Nessuno meglio di lui nella storia del Napoli in Champions: Lorenzo Insigne ha segnato in tutte le ultime 5 partite al San Paolo. E al di là dei gol parliamo di prestazioni mature, di un campione che ...

Il Napoli di Ancelotti è l’uomo Rockford : capisce il momento : Una squadra intelligente Un quarto d’ora da raccontare ai nipotini. Ma stavolta non la perdiamo. No. La pareggiamo. Uno a uno, perché l’uno a uno ci serviva. Il Napoli sa giocare più partite in una stessa partita. È diventata una squadra intelligente. Bisogna avvisare Nanni Moretti, deve girare il remake di “Bianca”: alla voce intelligenza collettiva non può esserci più la Juventus di Omar Sivori, deve aggiornare la definizione con ...

Choc a Napoli - uomo morto in mare vicino a Castel dell'Ovo : Un uomo di 65 anni, Antonio Cenname, è stato ritrovato cadavere nelle acque antistanti Castel dell'Ovo a Napoli. Da quando si è appreso l'uomo era andato a pescare in quella...

Napoli - cade pigna monumentale accanto al Duomo : 'Si intervenga - preserviamo il nostro patrimonio' : Napoli - Una pigna monumentale è crollata al suolo, all'ingresso laterale del Duomo di Napoli. Sono alcuni residenti a lanciare l'allarme. 'Giace a terra - reclama il Conigliere Pino De Stasio della ...

L’Uomo del Giorno - Diego Maradona : l’idolo di Napoli - “El Pibe de Oro” : Diego Armando Maradona è nato a Lanús, il 30 ottobre 1960, è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista offensivo, tecnico dei Dorados. Capitano della nazionale argentina vincitrice del Mondiale 1986. Noto anche come El Pibe de Oro (il ragazzo d’oro), è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. In una carriera da professionista più che ventennale, ha militato ...