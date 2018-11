: Napoli. Roghi rifiuti a Torre del Greco - NotizieIN : Napoli. Roghi rifiuti a Torre del Greco - Cyber_Feed : • Cyber News • #Napoli. Roghi rifiuti a Torre del Greco - TelevideoRai101 : Napoli. Roghi rifiuti a Torre del Greco -

Cittadini esasperati hanno dato fuoco a cumuli dinon raccolti. E' lo scenario di piena emergenza che si vive in questi giorni adel) dove stanotte ignoti hanno dato fuoco alle montagne di spazzatura non raccolta da giorni presso l'Ecopunto di via del lavoro, nel quartiere Sant' Antonio. Il rogo a ridosso di un complesso di palazzine di edilizia popolare e in un'area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona.(Di sabato 17 novembre 2018)