Motomondiale | GP Valencia 2018 | oggi le qualifiche A che ora iniziano e su che canale

oasport

: MotoGp Valencia, Petrucci in testa dopo le terze libere, Rossi 14° #moto - 24oresport : MotoGp Valencia, Petrucci in testa dopo le terze libere, Rossi 14° #moto - motogpnews24 : MotoGp Valencia, Petrucci domina le terze libere, Rossi 14° - dianatamantini : #MotoGP #ValenciaGP Prove Libere 3: Danilo Petrucci in evidenza sul bagnato, seguono Marquez e Dovizioso, Zarco uni… -

(Di sabato 17 novembre 2018) Ilsta per chiudere i battenti con l’ultima tappa della stagione che si sta disputando aper il Gran Premio della Comunitàna. Sulla pista intitolata a Ricardo Tormo andrà in scena l’ultima qualifica dell’anno che stabilirà l’ordine di partenza della corsa, con il sette volte campione iridato Marc Marquez che va a caccia della sesta pole e della decima vittoria della stagione per chiudere in bellezza un Campionato dominato in lungo e in largo. Le previsioni non sono confortanti nè pernè per domani, perciò gli specialisti del bagnato come Danilo Petrucci, Jack Miller e Andrea Dovizioso hanno una grande chance per conquistare il successo di tappa. Ultima gara dell’anno che corrisponde con la corsa d’addio dalper Dani Pedrosa, che lascerà il suo posto in Honda a Jorge Lorenzo. Ledelle tre ...