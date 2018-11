MotoGp – Vinales poleman a Valencia | lo spagnolo ritrova la sua serenità | “ecco perchè ho

MotoGp - Valencia : Vinales in pole - Dovizioso terzo. Rossi solo sedicesimo : Quarto posto per Danilo Petrucci, 1'31'414,, in sella alla Ducati Pramac, che si lascia alle spalle il campione del mondo, lo spagnolo della Honda, Marc Marquez, 1'31'442,. solo 16° Valentino Rossi. ...

Maverick Vinales - GP Valencia MotoGp 2018 : “Felicissimo di aver fatto la pole in Spagna. Ho capito come sfruttare la Yamaha” : Maverick Vinales conquista la pole position del GP di Valencia 2018, ultima prova del Mondiale di MotoGP in Spagna. Il centauro iberico della Yamaha ha dato seguito all’ottimo momento di forma vissuto, ricordando il successo in Australia. Per Maverick, infatti, dopo una stagione fatta di tanti bassi e poco alti, questo è un risultato che rilancia le sue quotazioni in vista della corsa domenicale, dove vorrà recitare un ruolo di primo ...

MotoGp – Dovizioso - Rins e Vinales vanno a mille : le impressioni a caldo dei piloti più veloci nelle qualifiche del Gp di Valencia : Dovizioso, Rins e Vinales commentano le loro magnifiche qualifiche in vista del Gp di Valencia: le dichiarazioni dei tre piloti più veloci in Spagna Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare grandi emozioni. L’inaspettata pole position di Maverick Vinales, la sua sesta in top class, premia una Yamaha sotto tono in questa stagione, che vede però Valentino Rossi non ...

MotoGp – Iannone super in Q1 - sorride Vinales : Lorenzo e Rossi partiranno dal fondo della griglia : Niente da fare per Jorge Lorenzo e Valentino Rossi in Q1: i due piloti rimangono fuori dalla Q2, applausi invece per Iannone e Vinales che staccano il pass per la seconda fase delle qualifiche Un weekend di gara complicato e ricco di sorprese e colpi di scena, quello in corso sul circuito Ricardo Tormo: tanti i big nella Q1 del Gp di Valencia, questo pomeriggio, tra cui Rossi, Vinales e Lorenzo. I piloti Yamaha hanno faticato sul bagnato ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Valencia : Petrucci beffa Marquez - fuori dalla Q2 sia Rossi che Viñales [FOTO] : Il pilota della Pramac fa segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere a Valencia, niente da fare invece per Rossi e Viñales Mattinata complicata per i piloti di MotoGp, costretti ad affrontare la terza sessione di prove libere in condizioni abbastanza particolari. Il miglior tempo è di Danilo Petrucci, abile a fermare il crono sull’1:39.712 e a precedere Marc Marquez, a suo agio sulla pista ...

MotoGp – Vinales sorridente sul bagnato di Valencia : “ecco perchè sono contento” : Maverick Vinales sereno e soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere tutta sul bagnato al Gp di Valencia: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Ricardo Tormo: Danilo Petrucci è stato il più veloce nelle Fp2 del Gp di Valencia, seguito da Marquez e Valentino Rossi. Settimo tempo invece per Maverick Vinales, nel pomeriggio, dopo una giornata caratterizzata dalla ...

MotoGp – Vinales non si pone limiti : “a Valencia possiamo provarci sia con l’asciutto che sul bagnato” : Maverick Vinales commenta il Gp di Malesia e parla in vista dell’ultimo appuntamento di stagione del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il quarto posto nel Gp di Malesia, Maverick ...

MotoGp GP Valencia. Rossi : "Pista difficile per noi - ma siamo migliorati". Vinales : "Terzo posto mondiale è l'obiettivo" : Il successo del mondiale 2013 gli permise di laurearsi campione del mondo della Moto3. "Arrivo a Valencia con un mood molto positivo. Dopo gli ultimi tre round in Asia e Oceania, ho passato del tempo ...