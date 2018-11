MotoGP | pole Viñales | Rossi solo 16° Marquez 5° con la spalla k o

MotoGP Valencia : Vinales in pole - Rossi sprofonda in sesta fila : Quinto tempo per il campione del mondo Marquez , rialzatosi dopo una brutta caduta. Solo 16° un Valentino Rossi in evidente difficoltà, che non ha superato il taglio Q1. LA GRIGLIA DI PARTENZA ...

MotoGP – Vinales in pole - Rossi lontanissimo : la griglia di partenza del Gp di Valencia : Maverick Vinales in pole position sul circuito Ricardo Tormo: la griglia di partenza del Gp di Valencia E’ un Maverick Vinales nuovo, che ha ritrovato il sorriso, la fiducia e la consapevolezza delle proprie capacità: lo spagnolo della Yamaha, dopo un weekend complicato sul bagnato, partito dalla Q1 oggi al circuito Ricardo Tormo, ha conquistato una preziosissima pole position al Gp di Valencia, seguito da Rins e Vinales. Incredibile ...

MotoGP – La rinascita di Vinales : Maverick in pole al Gp di Valencia - Marquez sorprendente dopo la caduta : Maverick Vinales in pole position al Gp di Valencia: momento d’oro per lo spagnolo della Yamaha partito dalla Q1. Marquez quinto dopo la fuoriuscita della spalla Il Gp di Valencia è finalmente entrato nel vivo: dopo due giornate piovosissime, che hanno costretto i tifosi spagnoli ad assistere alle prove libere in condizioni davvero incredibili, i piloti hanno finalmente girato sull’asciutto per una qualifica davvero ...

MotoGP – Altro che pole! Marquez penalizzato a Sepang : la nuova griglia di partenza del Gp della Malesia : Marc Marquez penalizzato a Sepang: ecco come cambia la griglia di partenza del Gp della Malesia Marc Marquez ha conquistato oggi, in Malesia, la sua 80ª pole position in carriera. Poco dopo i festeggiamenti per aver conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp della Malesia, lo spagnolo della Honda ha però dovuto fare i conti con una pesante penalizzazione inflittagli per aver ostacolato Andrea Iannone (VEDI QUI). Marquez ...

MotoGP – Clamorosa penalizzazione per Marquez a Sepang : niente pole per lo spagnolo - Valentino Rossi guadagna una posizione in griglia : Marc Marquez è stato penalizzato di ben 6 posizioni in griglia di partenza, stangata per lo spagnolo per aver ostacolato Iannone in qualifica niente pole position per Marc Marquez a Sepang. Il pilota spagnolo, che dopo le qualifiche del Gp di Malesia aveva segnato il tempo più veloce, dovrà accontentarsi della settima casella in griglia di partenza a causa di una penalizzazione inflittagli dalla direzione gara. Il motociclista della Honda ...

Marc Marquez si prende anche la pole position nella penultima gara della stagione, a Sepang in Malesia. Il sette volte campione del mondo ha messo la sua Honda davanti alla Yamaha satellite del francese Johann Zarco e davanti alla Yamaha di Valentino Rossi che completa così la prima fila. Quarto posto per Andrea Iannone con la sua Suzuki, quinto Andrea Dovizioso, primo dei pilota Ducati. Jorge Lorenzo visto il suo infortunio al polso ha deciso

MotoGP - Marquez in pole a Sepang - Rossi in prima fila : la griglia di partenza del Gp della Malesia : al termine delle quali le Yamaha di Zarco e Rossi hanno ottenuto un'importante prima fila alle spalle del campione del mondo. Finale amaro per Andrea Dovizioso, che proprio mentre effettuava il suo

MotoGP - Marquez svela : “ho sfruttato la mia dote migliore per ottenere la pole - spero in una gara asciutta” : Il pilota della Honda ha parlato della pole position ottenuta in Malesia, l’ottantesima in carriera considerando tutte le classi del Motomondiale Ottantesima pole position per Marc Marquez in carriera in tutte le classi, il pilota della Honda fa la voce grossa anche in Malesia, rifilando distacchi abissali ai propri avversari. AFP/LaPresse Mai in discussione il primo posto per lo spagnolo, accompagnato in prima fila da Zarco e ...

