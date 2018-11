MotoGp – Dovizioso | la prima fila a Valencia e la spalla di Marquez | “so che deve

MotoGp - Valencia : Vinales in pole - Dovizioso terzo. Rossi solo sedicesimo : Quarto posto per Danilo Petrucci, 1'31'414,, in sella alla Ducati Pramac, che si lascia alle spalle il campione del mondo, lo spagnolo della Honda, Marc Marquez, 1'31'442,. solo 16° Valentino Rossi. ...

MotoGp – Dovizioso - Rins e Vinales vanno a mille : le impressioni a caldo dei piloti più veloci nelle qualifiche del Gp di Valencia : Dovizioso, Rins e Vinales commentano le loro magnifiche qualifiche in vista del Gp di Valencia: le dichiarazioni dei tre piloti più veloci in Spagna Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare grandi emozioni. L’inaspettata pole position di Maverick Vinales, la sua sesta in top class, premia una Yamaha sotto tono in questa stagione, che vede però Valentino Rossi non ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Dovizioso sul bagnato nella classifica combinata - Valentino Rossi (14°) fuori dalla Q2 : Danilo Petrucci è stato il migliore delle prove libere 3 del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac ha siglato il crono di 1’39″712 confermandosi estremamente performante sul bagnato. Anche questa sessione infatti si è svolta con la presenza della pioggia e l’umbro ha fatto vedere di saperci fare. Alle sue spalle, nella classifica combinata, Marc Marquez (1’39″767) ...

MotoGp Valencia - Dovizioso : "Brutte sensazioni" : Andrea Dovizioso non è sembrato per nulla soddisfatto dalle performance della sua Ducati sul tracciato di Valencia dopo i primi due turni di libere, corsi interamente sotto la pioggia: "Il turno del ...

MotoGp – Sensazioni negative per Dovizioso nelle Fp2 di Valencia : “non c’è feeling con la moto” : Appena terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia: le dichiarazioni di Andrea Dovizioso, alla ricerca del giusto feeling con la sua moto Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Più indietro Andrea ...

LIVE MotoGp - GP Valencia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sfida Dovizioso-Marquez sull’acqua - Valentino Rossi ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo una mattinata caratterizzata dalla forte pioggia con tanto di bandiera rossa esposta, i piloti torneranno in pista cercando di ottimizzare la messa a punto delle proprio moto e cercando di capire i segreti del circuito in determinate condizioni, ma bisognerà sempre fare i conti col maltempo che non dovrebbe dare tregua ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : prove libere 1. Dominano pioggia e Marc Marquez - Petrucci e Dovizioso sono vicini - Rossi 12° : Domina la pioggia nella prima sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della MotoGP. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo le precipitazioni, già notevoli, diventano battenti, tanto da costringere la direzione gara a piazzare la bandiera rossa dopo soli otto minuti. I piloti, infatti, fanno enorme fatica a tenere in pista le proprie moto, con diversi punti quasi allagati e le gomme Rain che non riescono a garantire un livello minimo ...

MotoGp – Dovizioso si proietta alla nuova stagione : “ecco il nostro obiettivo per l’anno prossimo” : Andrea Dovizioso commenta la sua stagione in Ducati in vista dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il sesto posto nel Gp di Malesia, Andrea Dovizoso si ...

MotoGp - la Ducati schiera il tridente in Spagna : Pirro correrà il Gp d’Aragon insieme a Dovizioso e Lorenzo : Il team di Borgo Panigale parteciperà all’ultimo appuntamento della stagione di MotoGp con tre piloti, provando a chiudere in bellezza il Mondiale Saranno tre i piloti Ducati che prenderanno parte al Gp di Aragon, ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2018. insieme ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo ci sarà infatti anche Michele Pirro, alla sua terza gara in questa stagione dopo quelle affrontate a Misano e a Sepang. Alessandro ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : Marc Marquez obiettivo Tripla Corona - Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : si attendono risposte : Ultimo weekend della stagione per i centauri del Motomondiale 2018. I giudizi sono stati emessi nella loro quasi totalità: Marc Marquez e la Honda campioni del mondo in MotoGP. Quasi perché un altro titolo deve essere assegnato, ovvero quei dei singoli team, e in questo senso la squadra di Marquez ha concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso avendo 39 punti sulla Yamaha Factory Racing. E così, Marc, laureatosi per la settima volta in ...

Andrea Dovizioso - GP Valencia MotoGp 2018 : “Confermarsi secondo nel Mondiale era importante. Mi aspetto di essere veloce qui” : Un Andrea Dovizioso tra presente e futuro quello che si approccia all’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, in sella alla Ducati, grazie al sesto posto dell’ultimo appuntamento in Malesia e alla caduta di Valentino Rossi, ha conquistato matematicamente la seconda posizione della graduatoria iridata e quindi per lui, come anche per la scuderia di Borgo Panigale, il prossimo weekend sarà una specie di test per ...

MotoGp – Dovizioso pronto per l’ultimo round del campionato : “a Valencia test importante” : GP de la Comunitat Valenciana, ultimo appuntamento della stagione 2018 per i piloti del Ducati Team: le dichiarazioni di Andrea Dovizioso Dopo otto mesi dall’inizio del campionato 2018, che ha preso il via a marzo sul circuito di Losail in Qatar, i protagonisti della MotoGp arrivano in Spagna per affrontare il diciannovesimo e ultimo round della stagione, il Gran Premio de la Comunitat Valenciana, che si disputa sul Circuito Ricardo Tormo ...

MotoGp - Andrea Dovizioso : “Abbiamo una buona base in vista del 2019. Perdere da Marquez è diverso che perdere da Lorenzo” : Il Mondiale di MotoGP 2018 sta andando ormai in archivio. Nel prossimo weekend si terrà l’ultimo atto, a Valencia (Spagna), e ormai i giochi sono chiusi su tutti i fronti, visti i successi dell’iberico Marc Marquez e della Honda nella graduatoria riservata ai piloti e ai costruttori. Va da sé che l’interesse sia su quel che accadrà l’anno venturo, già pensando ai test che saranno immediatamente successivi alla corsa ...

MotoGp - a tutto Dovizioso : il rapporto burrascoso con Lorenzo ed il “pericolo in pista” Marc Marquez : Andrea Dovizioso ha parlato di alcuni dei suoi colleghi, ma anche delle velleità della Ducati cresciuta molto in queste ultime gare di MotoGp Andrea Dovizioso è tornato a parlare in vista dell’ultimo GP della stagione che si correrà in quel di Valencia. Lo ha fatto ai microfoni di Motorsport, parlando della sua stagione ma anche degli screzi con il compagno Lorenzo, che nella prossima annata lascerà la Ducati. La moto di Dovizioso ...