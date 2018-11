Moto3 | GP Valencia 2018 | risultati e classifiche qualifiche Tony Arbolino si aggiudica

Qualifiche Moto3 – Splendida pole position per Arbolino a Valencia - tempo strepitoso per il pilota italiano : Il pilota della Marinelli Snipers Team centra la pole position, precedendo Atiratphuvapat e McPhee. Solo sesto Bezzecchi Tony Arbolino si prende la pole position del Gp di Valencia di Moto3, il pilota del team Marinelli Snipers ferma il crono sull’1:46.773, una prestazione inavvicinabile per i suoi avversari. Dietro di lui si piazza Atiratphuvapat, abile a precedere McPhee proprio sotto la bandiera a scacchi. Ottimo quarto tempo per ...

Moto3 - Valencia : Bezzecchi in testa nelle ultime libere : Valencia - Marco Bezzecchi domina la terza e ultima sessione di libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima prova del Mondiale Moto3, in programma sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. ...

Moto3 - Valencia : ultime libere - avanti Bezzecchi : Valencia - Nella terza e ultima sessione di libere per il Gp di Valencia, in Moto3 c'è in testa Marco Bezzecchi. Il 20enne pilota riminese gira in 1'49"406, precedendo di quasi quattro decimi Enea ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marco Bezzecchi detta il passo su pista umida davanti a Bastianini e Arbolino. Martin non rischia ed è 19° : Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) si conferma a proprio agio sul bagnato e firma il miglior tempo nelle prove libere 3 del Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima tappa del Mondiale Moto3. La sessione si è disputata in condizioni di pista umida che non hanno permesso ai piloti di montare le gomme slick, anche se l’asfalto è migliorato nell’ultima fase agevolando l’evoluzione dei tempi sul giro. Il riminese, in lotta per ...

Moto3 - Valencia : prime prove sul bagnato per Vietti e Foggia : ... la prima sessione di prove libere si è disputata interamente sotto la pioggia con diversi piloti, tra questi il Campione del Mondo 2018 Jorge Martin, rimasti a braccia conserte ai box. Non i due ...

Moto3 - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Alonso Lopez è il più veloce sul bagnato - ma Bezzecchi e Di Giannantonio sono in scia : Dopo una pausa concessa dal meteo in concomitanza con la FP1 della MotoGP, la seconda sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della Moto3 ha dovuto nuovamente far fronte alla pioggia, che si è ripresentata copiosa sul tracciato spagnolo. I piloti hanno scelto di girare, viste le previsioni che parlano di ombrelli aperti anche nel prosieguo del fine settimana, ma sono incappati in numerose cadute tutte, per fortuna, senza conseguenze. Il ...

Moto3 - GP Valencia : Di Giannantonio - 'Sono pronto' : Inoltre, i giochi per il titolo di vice campione del mondo sono ancora aperti: i punti che lo separano da Marco Bezzecchi sono 9. "Ultima gara dell'anno, l'ultima in Moto3 e l'ultima col Team ...