Moto2 Valencia | la pole per Luca Marini dello Sky Team

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole strepitosa di Luca Marini - Francesco Bagnaia è quarto : Luca Marini non si ferma più. Il pilota dello SKY Sport Racing Team VR46, reduce dal successo in Malesia, conquista la seconda Pole stagionale nel Mondiale Moto2 2018 a Valencia, bissando il riscontro di Brno (Repubblica Ceca). Il fratellino di Valentino Rossi ha preceduto lo spagnolo Xavi Vierge, in sella alla Kalex Dynavolt Intact GP, di 0″027 e il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) di 0″168. In quarta posizione troviamo ...

Moto2 Valencia - le ultime libere vanno a Vierge : Valencia - In Moto2 è Xavi Vierge il piu' veloce nellle ultime libere per il Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima prova stagionale del Mondiale in programma sul circuito Ricardo Tormo. Lo ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Xavi Vierge il più veloce sul bagnato davanti a Lowes e ad Oliveira. Indietro Bagnaia e Marini : Lo spagnolo Xavi Vierge è il migliore delle prove libere 3 del GP di Valencia (Spagna), ultima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Sul tracciato Ricardo Tormo i piloti della media cilindrata si sono esibiti su asfalto asciutto/umido e di conseguenza le condizioni climatiche hanno inevitabilmente influenzato quanto visto. L’iberico della Kalex (Dynavolt Intact GP) ha ottenuto il crono di 1’47″297 precedendo il britannico Sam ...

Moto2 - Valencia : pioggia nelle prime prove - Bagnaia non rischia : Ne sa qualcosa Francesco Bagnaia, per la prima volta sceso in pista da Campione del Mondo 2018, protagonista di una giornata di attività dove ha preferito non correr rischi inutili portando a termine ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Iker Lecuona domina sul bagnato - Bagnaia nelle retrovie : Iker Lecuona conferma di essere il mago della pioggia durante le prove libere del GP di Valencia 2018, ultima tappa del Mondiale Moto2. L’acqua ha dominato la scena della seconda sessione, la pioggia ha dettato legge in terra spagnola in tutto questo venerdì e dovrebbe presentarsi anche domenica in gara mentre le qualifiche dovrebbero svolgersi sull’asciutto. In queste condizioni di asfalto non c’è storia e il padrone di casa ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Iker Lecuona il più veloce sul bagnato davanti a Marquez e Oliveira - Bagnaia 6° : Lo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) si conferma uno specialista del bagnato e stampa il miglior tempo (1.46.705) nelle prime prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo appuntamento del Mondiale Moto2. La sessione si è svolta in condizioni di asfalto bagnato che è migliorato costantemente sino a metà turno, per poi peggiorare nuovamente a causa di un nuovo scroscio di pioggia abbastanza improvviso. La ...