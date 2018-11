Moto2 | Marini strepitoso | sua la pole a Valencia

Moto2 - Luca Marini show! Sua la pole position a Valencia : seconda fila per il campione del mondo Bagnaia : E' il fratello minore di Valentino Rossi il poleman del Gp di Valencia di Moto2, seguito da Vierge e Schrotter, seconda fila invece per il campione del mondo di Moto2 Pecco Bagnaia. ' Sono ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole strepitosa di Luca Marini - Francesco Bagnaia è quarto : Luca Marini non si ferma più. Il pilota dello SKY Sport Racing Team VR46, reduce dal successo in Malesia, conquista la seconda Pole stagionale nel Mondiale Moto2 2018 a Valencia, bissando il riscontro di Brno (Repubblica Ceca). Il fratellino di Valentino Rossi ha preceduto lo spagnolo Xavi Vierge, in sella alla Kalex Dynavolt Intact GP, di 0″027 e il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) di 0″168. In quarta posizione troviamo ...

Moto2 – Luca Marini show! Sua la pole position a Valencia : seconda fila per il campione del mondo Bagnaia : seconda pole stagionale per Luca Marini: il fratello di Valentino Rossi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Valencia Dopo la prima vittoria iridata in carriera di due settimane fa in Malesia, Luca Marini continua a sorridere e lo fa con una splendida pole position conquistata oggi sul circuito Ricardo Tormo. E’ il fratello minore di Valentino Rossi il poleman del Gp di Valencia di Moto2, seguito da Vierge e Schrotter, seconda ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Xavi Vierge il più veloce sul bagnato davanti a Lowes e ad Oliveira. Indietro Bagnaia e Marini : Lo spagnolo Xavi Vierge è il migliore delle prove libere 3 del GP di Valencia (Spagna), ultima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Sul tracciato Ricardo Tormo i piloti della media cilindrata si sono esibiti su asfalto asciutto/umido e di conseguenza le condizioni climatiche hanno inevitabilmente influenzato quanto visto. L’iberico della Kalex (Dynavolt Intact GP) ha ottenuto il crono di 1’47″297 precedendo il britannico Sam ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : Bagnaia e Marini a caccia del titolo costruttori per chiudere in bellezza una stagione da sogno : L’ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale è ormai alle porte, infatti questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana sulla pista intitolata a Ricardo Tormo. La lotta per il Mondiale di Moto2 si è già decisa due settimane fa a Sepang con il fantastico successo di un Francesco “Pecco” Bagnaia che ha pienamente meritato il titolo per la sua grande costanza e la sua capacità di andare ...

Moto2 - Luca Marini : “Ho dimostrato di essere veloce. Tra due anni in MotoGP? Debbo prima vincere nella media cilindrata” : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Motomondiale 2018. nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

Moto2 - Luca Marini : “Ho dimostrato di essere veloce. Tra due anni in MotoGP? Debbo prima vincere nella media cilindrata” : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Motomondiale 2018. nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

Moto2 - Marini all’attacco : “l’anno prossimo voglio il Mondiale. Valentino Rossi? La Yamaha deve ascoltarlo” : Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha svelato le proprie emozioni dopo la vittoria di Sepang in Moto2, parlando anche di Bagnaia e di Valentino Rossi Prima vittoria in Moto2, proprio nel giorno del titolo mondiale di Bagnaia. Quanto successo in Malesia all’interno dello Sky Racing Team VR46 appare come un vero e proprio passaggio di testimone, con Luca Marini pronto a dare la caccia nel 2019 a quel Mondiale adesso nelle mani di ...

Moto2 - Luca Marini non è più “il fratello di Valentino Rossi”. Un pilota ormai maturo che può puntare al Mondiale e alla MotoGP : Una domenica straordinaria per lo Sky Racing Team VR46 quella trascorsa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del MotoMondiale 2018. Nella classe Moto2 infatti è stata la giornata delle prime volte: il primo titolo iridato di Francesco “Pecco” Bagnaia, il primo campionato vinto dalla squadra di Valentino Rossi e il primo sigillo del fratellino del centauro di Tavullia, ovvero Luca Marini. Uno giorno da ricordare a cui è ...

Moto2 - Sepang : Bagnaia campione del mondo - Rossi : 'Fantastico Francesco'. La prima per Marini : 'È un titolo fantastico, che abbiamo vissuto giorno dopo giorno, tutti insieme - ha detto Rossi a Sky Sport - Lo scorso anno, il suo primo in Moto2, mi aveva subito impressionato, sapevo che poteva ...

Moto2 - Gp Malesia Gara : Marini - 'E' un giorno speciale' : Dopo la pre season, ho capito che avevamo il potenziale per giocarci il titolo, ma adesso è diverso, adesso siamo Campioni del Mondo davvero dopo un anno da record con otto vittorie, pole e un lavoro ...

Malesia : vittoria di Marini e Titolo a Bagnaia - la Moto2 è italiana : Francesco Bagnaia, terzo al traguardo del GP della Malesia, è Campione del Mondo in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46. Dopo una stagione incredibile con 8 successi e 12 podi, Pecco si aggiudica il Titolo nella classe intermedia. Impresa completata anche dalla prima vittoria in carriera di Luca Marini, che ha dominato il GP. […] L'articolo Malesia: vittoria di Marini e Titolo a Bagnaia, la Moto2 è italiana sembra essere il primo su ...

Moto2 - GP Malesia : vittoria di Marini - Bagnaia campione del mondo - 1° titolo per lo Sky VR46 : Dodici mesi fa, ripetersi sembrava davvero molto complicato. E invece Francesco Bagnaia da Chivasso, 21 anni, protagonista assoluto di questa stagione con lo Sky Racing Team VR46 , 8 vittorie, un ...

Sepang Moto2 - Bagnaia campione del mondo; Marini vince e lo spinge : campione del Mondo. Pecco Bagnaia è campione del Mondo. Come 12 mesi fa, un pilota italiano arriva terzo al traguardo e conquista matematicamente il titolo della Moto2: nel 2017 era stato Franco Morbidelli, iridato ancora prima di scendere in pista ...